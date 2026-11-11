La Rai avvia un’indagine interna sul programma BellaMà e sui comportamenti del conduttore Pierluigi Diaco. Viale Mazzini fa sapere con una nota di aver preso la decisione in base alle testimonianze e alle registrazioni audio fuori onda diffuse nelle scorse ore, le prime emerse anche dalle ricostruzioni della giornalista Selvaggia Lucarelli.

Diaco e il caso dell’intervista a Ravagnani

I fari su Diaco si erano accesi già il 3 novembre quando intervistando l’ex prete influencer Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le stelle, gli aveva chiesto se fosse “attratto dagli uomini o dalle donne?”. “Sono attratto dalle donne, però è una domanda che non ha un appoggio”, ha risposto Ravagnani, trovando un altro interrogativo del conduttore che ha insistito, chiedendogli se, dopo aver lasciato la tonaca, avesse già sperimentato la sessualità con un’altra persona, trovando l’opposizione dell’intervistato, che aveva ammesso di trovarsi a disagio con domande simili, con Diaco che ha rivendicato il diritto di porre quesiti diretti.

Diaco e i fuorionda a BellaMà: i presunti insulti e le minacce

La vicenda è stata la scintilla per far partire la ricostruzione di Selvaggia Lucarelli con racconti di chi ha frequentato il programma di Rai 2 e lo stesso Diaco pronti a parlare di un clima sempre testo tra “urla, insulti e minacce”. “Nei fuori onda del programma è capace di sfuriate memorabili quanto spaventose, di insulti mortificanti e di battute pesanti”. Un clima “tossico”, “pesante”. Una ex partecipante del programma racconta: “Un giorno improvvisamente sono cominciate una serie di violenze ed umiliazioni verbali davanti all’intera squadra”. Insulti come “str****” e “bestia” a minacce come “ti distruggo”, “ti rovino”, “io e gli avvocati della Rai ti facciamo male”, “mettiti in ginocchio”. Una versione confermata dal fratello della donna, con il conduttore che avrebbe fatto credere ai concorrenti di avere sotto controllo i loro telefoni e i loro indirizzi IP, e di sapere cosa fanno fuori dallo studio. E poi un audio, in cui si sente Diaco urlare. Comportamenti che avrebbero portato – si legge invece su QN – molti lavoratori e collaboratori a lasciare il posto di lavoro.

Caso Diaco, la Rai avvia un’indagine

Sull’incontro con Ravagnani, intanto, Diaco aveva avuto occasione di spiegare la sua versione a Le Iene: “L’ho convocato prima di andare in onda e gli ho detto che tipo di intervista sarebbe stata: tosta, sincera, mi aspettavo che lui fosse altrettanto sincero con me. Ravagnani ha convenuto e siamo andati in onda”. E da oggi parte l’indagine della Rai sul dietro le quinte del programma per capire se anche i Fuorionda di Diaco a Bellamà vengono diretti con altrettanta durezza.

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