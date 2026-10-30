Il 22 ottobre, giornata di astensione nazionale dalla pesca, molte barche dell’alto Adriatico erano rimaste in porto e una delegazione di armatori veneti era salita a Mestre per incontrare Alberto Stefani e l’assessore alla Pesca Dario Bond. Ne è uscito uno stanziamento di 10 milioni di euro del fondo europeo Feampa, pagato per metà dall’Unione, per il 35% dallo Stato e per il 15 dalla Regione, che ci mette 1,5 milioni. Il 60% dovrebbe arrivare alle imprese prima di Natale, il resto a marzo 2027.

“Per chi esce in mare, il carburante è una condizione indispensabile per lavorare”, ha detto Bond. “Se il costo del gasolio diventa insostenibile, il rischio è che un’impresa sia costretta a fermarsi anche quando c’è mercato per il suo prodotto“. Stefani ha parlato di imprese che rappresentano “una componente fondamentale della nostra economia e delle nostre comunità costiere”.

Il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, presente all’incontro con l’assessore comunale Matteo Penzo, ha messo le mani avanti: “I nostri pescatori non chiedono privilegi”. Il Comune lavora a un progetto con le grandi compagnie petrolifere per ottenere prezzi più stabili, da costruire insieme a Regione e governo. Più dell’entità dell’aiuto, alle imprese preme sapere quanto costerà il pieno il mese prossimo. Lo ha riconosciuto lo stesso Bond: “L’incertezza sulla durata della crisi pesa quanto il prezzo del carburante”.

Un peschereccio a strascico consuma in media 180mila litri di gasolio l’anno e in certi casi il carburante supera il 60% dei costi. Ad Ancona il gasolio per la pesca costava circa 65 centesimi un anno fa, oggi tra 1,15 e 1,20 euro. Il tetto di Eni ai prezzi, ha ricordato Paolo Tiozzo di Confcooperative, vale sulla rete stradale e non in banchina. Confcooperative ha registrato adesioni al fermo anche in Veneto, oltre che in Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Molise.

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri lo stesso giorno assegna alla pesca 10 milioni a fondo perduto, pari al 10% della spesa per il carburante sostenuta tra il primo giugno e il 15 ottobre. A marzo era arrivato un credito d’imposta del 20% sugli acquisti di primavera, che i pescatori lamentano di poter usare solo con la dichiarazione dei redditi.

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Alberto Farinati