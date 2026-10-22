Manifestazioni violente, social network criptati, video virali che ricevono, per raggiungere un effetto moltiplicatore, il boost da Mosca. Brigate Russe, saggio uscito nel 2023, anticipava già la dinamica che vede il Cremlino operare dietro le quinte di tutti gli scenari di destabilizzazione e caos. Abbiamo incontrato la sua autrice, la giornalista Marta Ottaviani, del Quotidiano Nazionale, per parlarne.

Le violenze di Milano: c’è un attore internazionale dietro? Esiste una regia precisa?

«Purtroppo, una delle caratteristiche della guerra ibrida è che non può essere attribuita con certezza, perché è impalpabile per natura. Oppure le indagini impiegano molto tempo. Tuttavia, i confronti con episodi precedenti aiutano a trovare un filo conduttore nel modus operandi. Per esempio, i francesi hanno riscontrato evidenti simmetrie con la protesta dei gilet gialli, che, adesso possiamo dirlo, fu pesantemente eterodiretta. E anche l’utilizzo di determinati influencer porta a una pista sola. La differenza, grossa, è che la tecnologia si è evoluta. Oggi è possibile produrre video e audio che sembrano veri e invece sono falsi. Pensate solo alla portata incendiaria potenziale».

Putin e la multinazionale del caos: quale interesse ha Mosca a destabilizzare sistematicamente le democrazie occidentali?

«Parlerei al plurale, nel senso che ci sono interessi vari e diversi. Di sicuro, al primo posto c’è la frammentazione dell’ordine occidentale. Putin ha capito benissimo che, se andiamo avanti come singoli Paesi e non come Ue, siamo più deboli. Questo consentirebbe alla Russia di recuperare una sfera d’influenza che in realtà è perduta in larghissima parte. Non si capisce perché gliela dobbiamo regalare noi. E poi c’è il suo sogno più grande: delegittimare il modello democratico liberale. Fa specie ammettere che in questo momento il suo più fedele alleato sia l’attuale amministrazione americana».

L’Italia appare l’anello debole dell’Occidente, più permeabile e penetrabile di altri Paesi. Perché?

«L’argomento è particolarmente complesso. C’è una sommatoria di fattori. Legami culturali profondi e reciproca ammirazione culturale. Abbiamo avuto il più importante Partito comunista in Europa. Berlusconi ha coltivato sentimenti di amicizia con Putin, che pensava di poter riavvicinare all’Occidente. Le posizioni assolutorie di Salvini sono note a tutti. Ci sono poi motivi generazionali e immagini di una Russia che esistono solo nella testa di chi le coltiva e che evidentemente ha visto al massimo il secondo anello di Mosca e il centro di San Pietroburgo. Chi “tifa Russia”, poi, di solito si divide in due categorie: chi non la conosce o chi ne trae profitto, in qualche modo. C’è anche chi la ama e conserva lo spirito critico. Ma sono una minoranza».

Ha ragione Crosetto? Siamo immersi in una vera e propria guerra cognitiva?

«Il ministro Crosetto ha più che ragione e gli devo riconoscere il merito di aver individuato i rischi della guerra ibrida già da lungo tempo».

Con Brigate Russe, tre anni fa, avevi già raccontato come l’Italia fosse finita nel mirino di Mosca. Oggi arriva Vannacci: siamo davanti a un salto di qualità?

«Di certo, il generale Vannacci non appartiene ai critici di Mosca, anzi. Nulla, però, mi toglie dalla testa che per Mosca l’Italia venga data meno per scontata rispetto a una volta. Vannacci potrebbe servire proprio a questo».

La Russia è economicamente indebolita, ha bruciato risorse e perso oltre un milione di uomini in Ucraina senza risultati proporzionati ai costi. Alla luce di questo bilancio, Putin dovrebbe essere destituito e forse anche processato?

«Direi che, dopo la fucilazione dello zar e della sua famiglia, nel 1918, la Russia è diventata bravissima a rimuovere senza fare troppo rumore. Questa volta, però, la situazione è diversa e la sua domanda è particolarmente interessante. In un contesto normale, le direi che Putin verrà sostituito con relativa naturalezza. Se si continuasse a sostenere Kiev e l’Ucraina riuscisse a mettere a dura prova l’economia e le difese di Mosca, non escludo un’uscita di scena più radicale, forse anche cruenta».

Come ci si risveglia dal torpore? Come si combattono la disinformazione e gli agenti di influenza che lavorano per destabilizzare le nostre democrazie?

«Con la consapevolezza che c’è un nemico. Che si chiami Russia, Cina o USA, ha poca importanza. Ma c’è una cordata di potenze a cui la Ue dà fastidio e alla quale le democrazie piacciono poco. Dobbiamo essere pronti a difendere la nostra democrazia e la nostra libertà tutti, dalle istituzioni ai singoli. Crosetto sta facendo la sua parte, spero venga seguito dal resto del governo e dall’opposizione. Anche noi giornalisti siamo nel mirino. Ma sono anche certa del fatto che libertà e democrazia piacciono a tanti. Ci vorrà tempo e tanta fatica, ma Mosca perderà anche la guerra ibrida».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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