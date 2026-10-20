In questi giorni verrà presentato un libro sulla guerra sotto i mari, sulle insidie inedite che le profondità marine riservano ai conflitti di oggi. Sull’argomento è intervenuto più di una volta perfino Lucio Caracciolo, un analista che di norma riserva i suoi approfondimenti solo a questioni di prima grandezza. Ed automaticamente il pensiero di chi cerca di seguire con attenzione le questioni di difesa e sicurezza corre al disordine regnante nelle confrontazioni militari ed alle nuove forme di lotta, rubricate ormai tutte sotto la voce di guerra ibrida. Mai come ora è urgente fare ordine, recuperare il bandolo della matassa e capire insieme – insieme perché la prima chiamata è rivolta agli alleati europei- quale fisionomia debba avere uno strumento militare all’altezza delle sfide del presente e del futuro, nuove e tradizionali. Invece non si è andati di un centimetro oltre la fase declaratoria, oltre l’assertività perentoria somigliante sempre più ad un disco rotto per l’incapacità di mettere in campo un minimo di progettualità comune.

Ora sì che servirebbe una “Bussola Strategica”, l’indicazione di un vero percorso da seguire e non il deludente documento presentato nel 2022 da Josef Borrell, l’Alto Rappresentante per la politica estera di allora, ma che tutto era meno che una bussola e tantomeno strategica. Galoppano invece solo le ipotesi di impegno finanziario, ed il vero rischio è che da un giorno all’altro si metta mano al portafoglio senza aver prima chiarito cosa serva e con quale priorità. Nell’attesa che l’Europa rompa la situazione di stallo ed indichi la strada per un progetto comune, sarebbe necessario almeno fare ordine in casa propria ed elaborare una visione che contempli la ridefinizione delle priorità, la rimodulazione dei piani e le coperture finanziarie, con un occhio sempre rivolto ad una futura armonizzazione europea.

Con queste premesse, torniamo alla lotta sotto i mari. Quale priorità sarebbe oggi Ipotizzabile per questa capacità tutta da ridefinire e potenziare? Sappiamo ad esempio che il sistema di cavi sottomarini, lungo il quale viaggiano i dati, ha una resilienza piuttosto robusta. I fornitori di servizi internet assicurano una continuità pari al 99,45 percento, con la garanzia di una cospicua ridondanza di rete ed il reinstradamento dei flussi dati su percorsi alternati in caso di manomissione di una tratta. Inoltre il sistema di collegamenti sottomarini può contare, in caso di emergenza, sull’assistenza di una flotta di unità navali specializzate, dislocate strategicamente rispetto alla rete, attrezzate con tutto il necessario, e pronte ad intervenire in tempi contenuti e con condizioni di mare anche severe. Garantendo il ripristino dell’efficienza in due/tre settimane.

Per contro alcune criticità del nostro sistema di difesa continuano stranamente in sordina, quando invece dovrebbero meritare ben altra attenzione perché riguardanti in maniera diretta la sicurezza del cittadino prima che delle sue forze armate. Tale è la condizione, a dir poco precaria, del nostro apparato di difesa rispetto ad una qualsiasi minaccia aerea, dai missili balistici ai droni. In altre parole, la difesa aerea e la lotta sotto i mari potrebbero essere la testa e la coda delle priorità di intervento, o forse no, e su questo andrebbe fatta chiarezza, così come sul grado di rimodulazione dei programmi di ammodernamento, specie quelli a più lunga scadenza, per capire come gli impegni di spesa possano essere reindirizzati verso sistemi più urgenti e necessari. Ed il tutto andrebbe comunicato in termini semplici e comprensibili al cittadino, quale minima forma di riguardo per i sacrifici che gli si chiedono. Altrettanta chiarezza andrebbe operata nei confronti del Parlamento, utilizzando, una volta tanto, forme di comunicazione aggiuntive a quelle in uso, eccessivamente tecniche e dettagliate che ad occhi poco esperti sembrerebbero fatte apposta per confondere e depistare più che per rendere di facile comprensione argomenti obiettivamente troppo impegnativi per i non addetti ai lavori.

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Leonardo Tricarico