La lista dei funzionari russi dei servizi segreti presenti a Roma che abbiamo rivelato in esclusiva ieri, osservata attraverso le loro biografie, restituisce una trama diversa da quella che le giustificazioni formali vorrebbero intrattenere. Non si tratta soltanto di diplomatici trasferiti da una sede all’altra, ma di percorsi professionali che in più casi affondano negli apparati di sicurezza dello Stato russo e che, attraverso incarichi formalmente diplomatici, arrivano oggi nel cuore della rappresentanza di Mosca in Italia. È la parte meno visibile della rete ricostruita nell’inchiesta: quella che emerge mettendo in fila documenti, registri, profili professionali e materiale fuoriuscito dai sistemi informatici russi.

Una delle fonti utilizzate nella nostra ricostruzione è RuPEP, database che raccoglie persone politicamente esposte e soggetti sottoposti a sanzioni nei Paesi dell’ex Unione Sovietica e che, oltre ai dati anagrafici e professionali, ricostruisce relazioni personali e societarie. È attraverso questo lavoro di raccolta, incrociato con altra documentazione, che si possono seguire carriere altrimenti difficili da leggere nella loro interezza. Il percorso di Dmitry Yur’yevich Morozenkov, terzo segretario dell’ambasciata dal maggio 2025, porta fino all’indirizzo del quartier generale del GRU. Secondo la documentazione esaminata, il suo nome è legato all’unità militare 45807. Nei registri quell’unità risulta collocata a Mosca, al 76B di Khoroshevskoe shosse, lo stesso indirizzo associato al quartier generale dell’intelligence militare russa. A guidarla, nel corso degli anni, sono stati Igor Sergun, Igor Korobov e Igor Kostyukov, i tre uomini che dal 2011 si sono succeduti alla guida del GRU. Il dato non richiede interpretazioni ulteriori: la traiettoria professionale di un diplomatico accreditato oggi a Roma passa da una struttura che i registri collegano direttamente al vertice dell’intelligence militare russa.

Anche Anton Andreevich Demin, secondo segretario dell’ambasciata dal gennaio 2023, presenta un passaggio che conduce dentro un’altra area dell’apparato. Il suo nome è ricondotto all’unità militare 33949. Nei registri l’unità ha come fondatore il ministero della Difesa russo, mentre diverse inchieste giornalistiche l’hanno attribuita all’SVR, il servizio di intelligence esterna, collegandola in particolare alla rete degli «illegali». È una distinzione che va mantenuta, ma che non cancella il dato di partenza: prima dell’incarico diplomatico a Roma, il percorso di Demin passa da una struttura sulla quale esistono ricostruzioni giornalistiche che ne individuano il collegamento con l’intelligence esterna russa. Igor Alekseevich Anikeev, oggi consigliere dell’ambasciata, arriva invece dall’apparato antiterrorismo.

Nel 2017 il Comitato nazionale antiterrorismo russo lo indicava come capo dell’apparato della commissione antiterrorismo del territorio di Stavropol. Quella struttura opera nel sistema coordinato dal Comitato nazionale antiterrorismo, presieduto dal direttore dell’FSB. Il suo profilo professionale registra inoltre un precedente impiego nell’FSB. Anche qui è la sequenza degli incarichi a essere significativa: sicurezza interna, apparato antiterrorismo, diplomazia.

Poi c’è Konstantin Alekseevich Nemudrov, oggi attaché presso la rappresentanza russa alla Santa Sede. Il suo profilo non riporta un precedente incarico formalmente riconducibile a FSB, SVR o GRU. Ma la sua storia familiare introduce un elemento che, alla luce dell’inchiesta, non può essere ignorato. Nemudrov è infatti figlio di Alexey Nemudrov, l’addetto navale e aeronautico dell’ambasciata russa espulso dall’Italia nel 2021 insieme a Dmitri Ostroukhov nel caso Walter Biot. Alexey Nemudrov, ex alto ufficiale della Marina russa, era a capo dell’ufficio militare della rappresentanza. Il rapporto di parentela non dimostra un’appartenenza del figlio ai servizi né un’attività clandestina, ma diventa una traccia ulteriore quando il figlio intraprende a sua volta una carriera diplomatica russa e viene destinato alla rappresentanza presso la Santa Sede.

Ma le biografie non sono l’unico livello sul quale si muove la nostra inchiesta. Nei documenti esfiltrati in occasione di diverse fuoriuscite di dati dai database russi compaiono infatti anche le relazioni che accompagnano queste presenze: incontri tra gli agenti, contatti con associazioni e con membri delle forze armate russe, sia in servizio sia in pensione. È un livello diverso rispetto alla semplice ricostruzione curricolare, perché consente di osservare non soltanto dove queste persone abbiano lavorato, ma anche una parte della rete di rapporti nella quale si muovono. Nello stesso materiale compare inoltre una richiesta di incrementare da Mosca i finanziamenti destinati a Russia Dom a Roma, struttura che rappresenta uno dei nodi attraverso i quali la presenza russa in Italia si articola sul piano culturale, delle relazioni e della propaganda. È davvero difficile immaginare che tutto questo rappresenti l’attività ordinaria di un’ambasciata e dalle parti di Palazzo Chigi forse sarebbe ora di battere un colpo.

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Massimiliano Coccia