In uno scenario internazionale segnato da nuove sfide economiche e geopolitiche, anche il ruolo delle dogane è profondamente cambiato. Non più soltanto controlli alle frontiere, ma sicurezza delle catene logistiche, sostegno alle imprese, innovazione digitale e cooperazione tra Stati. In questo contesto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rafforzato la propria presenza internazionale, trasformando le competenze tecniche italiane in uno strumento di dialogo e tutela degli interessi nazionali. Andrea Mazzella, direttore delle Relazioni internazionali di ADM e diplomatico di carriera, traccia il bilancio di tre anni di quella che definisce «diplomazia doganale» e guarda alle nuove sfide, dall’Europa ai grandi corridoi commerciali globali.

ADM ha sviluppato una forte presenza nel Mediterraneo e in Africa. Qual è la strategia?

«La centralità del Mediterraneo è crescente. Con Farnesina, AICS e altri partner abbiamo avviato iniziative in Tunisia, Libia, Egitto, Palestina e Tanzania. L’accordo AICS-ADM del 2024 ha valorizzato le competenze doganali nella cooperazione allo sviluppo, in sintonia con il Piano Mattei».

La digitalizzazione sembra essere uno dei temi più ricorrenti della sua azione internazionale.

«È la vera frontiera della cooperazione doganale. Abbiamo sviluppato programmi con Serbia, Moldavia, Albania, Bahrein, Emirati Arabi Uniti e Malesia sui sistemi AIS e AES, sull’analisi dei rischi e sullo scambio anticipato dei dati».

Un altro elemento distintivo è stato il lavoro sui corridoi logistici internazionali.

«Abbiamo lavorato sui corridoi euro-mediterranei, sul memorandum con gli Emirati, sull’asse India-Medio Oriente-Europa e sul corridoio doganale Italia-Ungheria collegato a Trieste. L’obiettivo è rafforzare l’Italia come piattaforma tra Europa, Mediterraneo, Golfo e Asia».

Tra i numerosi risultati ottenuti, quali considera più rappresentativi dello spirito di questi tre anni?

«Ne citerei quattro: l’accordo AICS-ADM; il supporto alle amministrazioni dei Balcani occidentali; il contributo alla riforma doganale europea, nel cui percorso Roma è stata indicata dal Parlamento europeo come prima scelta per la futura Autorità, mentre il Consiglio ha preferito Lille; infine, la crescente domanda di competenze italiane su digitalizzazione, analisi del rischio e sicurezza logistica».

Qual è stato il valore aggiunto derivante dalla collaborazione tra Farnesina e Agenzia delle Dogane?

«La complementarità. La rete globale della Farnesina e le competenze tecniche di ADM hanno aperto nuove opportunità di cooperazione, contribuendo agli obiettivi di politica economica estera dell’Italia».

Quale insegnamento trae da questi primi tre anni?

«Che le relazioni internazionali sono una funzione strategica dello Stato. Le nuove sfide richiedono integrazione tra politica estera, cooperazione e amministrazioni tecniche. ADM può rafforzare le istituzioni dei Paesi partner e, al tempo stesso, perseguire gli interessi nazionali. Occorre continuare a investire in innovazione, Intelligenza Artificiale e analisi dei dati».

E il prossimo obiettivo?

«Consolidare il percorso: rafforzare la presenza italiana nei fora internazionali, sostenere la modernizzazione delle amministrazioni partner, accompagnare l’evoluzione delle dogane europee e valorizzare l’Italia nelle reti commerciali globali. L’eccellenza tecnica di ADM deve continuare a essere uno strumento al servizio dell’interesse nazionale e della presenza dell’Italia nel mondo».

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Maurizio Pizzuto