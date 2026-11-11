La repressione transnazionale, in un Paese come l’Italia, dovrebbe essere un tema sentito. E molto. I nostri fratelli Rosselli, il nostro Piero Gobetti, furono raggiunti all’estero e massacrati. Più di recente, Roma fu teatro dello scandaloso caso Shalabaieva. I dissidenti raggiunti all’estero, uccisi, avvelenati, sequestrati, sono oggi circa 1300 ogni anno nel mondo. Cinesi, russi e iraniani, per lo più. Attivisti, intellettuali, sindacalisti, giornalisti, ma spesso anche avvocati e organizzazioni di tutela dei diritti.

Agenti, sicari, killer pagati dai regimi li cercano anche da noi, in Europa e in Italia. A chiedere al Parlamento di assumere un’iniziativa, Federica Onori e Marco Lombardo di Azione, Enrico Borghi di Italia Viva, Benedetto della Vedova di Più Europa e Filippo Sensi del Pd. Abbiamo chiesto all’onorevole Onori quanto è esteso il fenomeno della repressione transnazionale e quanto riguarda l’Italia. «Non abbiamo una mappatura attendibile perché in Italia manca un canale istituzionale di segnalazione. Freedom House stima che nel mondo siano 3,5 milioni le persone che vivono fuori dal proprio Paese e possono subire minacce e pressioni di questo tipo. Negli ultimi dieci anni sono state registrate circa 1.300 aggressioni fisiche riconducibili alla repressione transnazionale».

Quali sono i Paesi che ricorrono maggiormente a questi strumenti?

«Cina, Russia e Iran sono tra i principali. Ma dobbiamo aggiungere Turchia, Bielorussia, Tagikistan ed Egitto. Sono regimi che non si limitano a reprimere il dissenso dentro i propri confini: cercano di controllare e intimidire gli oppositori anche all’estero. L’Italia conosce già il caso Shalabayeva, una vicenda che ha mostrato quanto possa essere grave l’ingerenza di uno Stato straniero».

Lei ha avuto esperienza diretta delle pressioni sulla diaspora iraniana. Che cosa è successo?

«Tra il 2022 e il 2023, durante il movimento «Donna, Vita, Libertà», ero molto attiva con la diaspora iraniana in Italia. Ricordo una donna con un ruolo importante nella comunità che, a un certo punto, mi disse: «Federica, non posso più farlo». Non aggiunse altro. Le minacce erano diventate evidentemente troppo pesanti. Una persona così impegnata non fa un passo indietro senza ragioni serie».

Che cosa chiedete concretamente al governo italiano?

«Abbiamo depositato una risoluzione che chiede di colmare il gigantesco vuoto normativo. Serve un approccio centrato sulle vittime: un canale protetto e sicuro attraverso il quale i dissidenti possano segnalare e denunciare le pressioni subite. La raccolta delle segnalazioni permetterebbe anche di misurare finalmente la dimensione del fenomeno».

Quali strumenti istituzionali occorrono?

«È necessario coordinare almeno tre ministeri: Giustizia, Interno ed Esteri. Bisogna intervenire sulle procedure delle forze di polizia e promuovere un’azione multilaterale sull’Interpol. Le notifiche rosse, strumenti fondamentali di cooperazione internazionale, vengono talvolta abusate dai regimi per ottenere estradizioni che altrimenti non potrebbero chiedere. L’Interpol deve rivedere queste procedure. Francia, Germania, Regno Unito e Canada stanno già esplorando soluzioni. L’Italia, invece, è a zero».

La repressione dei dissidenti si accompagna anche alla propaganda e alla disinformazione?

«Sono due facce della stessa medaglia. Le reti che diffondono propaganda del Cremlino possono anche sorvegliare i dissidenti russi presenti in Italia. Per questo la nostra iniziativa si collega alla proposta di legge presentata a luglio contro la disinformazione russa. Dobbiamo anche valorizzare le diaspore: rappresentano già oggi i Paesi da cui provengono e possono diventare una risorsa per costruire relazioni internazionali e sostenere le future prospettive democratiche».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro