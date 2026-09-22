Giorgia Meloni annuncia il divieto di burqa e niqab a scuola e un tetto alla presenza di alunni stranieri nelle classi. Due questioni diverse, che ne contengono almeno una terza. E allora, prima ancora di discutere se le soluzioni annunciate siano quelle giuste, conviene mettere ordine nelle parole e nei problemi. Perché hijab, niqab e burqa non sono la stessa cosa; vietare di coprire il volto non equivale a vietare il velo; e stabilire quanti studenti stranieri possano stare in una classe non risolve, da solo, il problema della loro integrazione scolastica.

Burqa, niqab, hijab: le differenze

Cominciamo dalle parole. L’hijab è il velo che copre i capelli, il collo e generalmente le spalle, lasciando completamente scoperto il volto. Il niqab copre invece il volto, lasciando generalmente visibili gli occhi. Il burqa copre integralmente il corpo e il volto, compresi gli occhi, davanti ai quali c’è una griglia di tessuto. Oggi in Italia non esiste un divieto nazionale esplicito di burqa e niqab. Esiste però l’articolo 5 della legge 152 del 1975, la legge Reale, che vieta, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, l’uso di caschi o di «qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona», senza giustificato motivo. Ed è quel «senza giustificato motivo» a fare la differenza. Il Consiglio di Stato, in una decisione del 2008, ha chiarito che la copertura del volto per motivazioni religiose o culturali non ricade automaticamente nel divieto, fermo restando l’obbligo di consentire l’identificazione quando richiesto.

Regole comuni e culture diverse

Quello annunciato da Meloni è dunque qualcosa di diverso: un divieto espresso di burqa e niqab a scuola, attraverso una norma specifica. Quando insegnavo, nelle scuole in cui ho lavorato ho incontrato ragazzine che indossavano l’hijab. Per strada, a Roma, mi capita non di rado di incontrare donne che indossano il niqab. Tempo fa ne incontrai una con il burqa: un pugno nello stomaco, lo ammetto. Ma anche le reazioni personali, quando si parla di regole, vanno tenute distinte dalle questioni che una legge deve affrontare. Qui parliamo della scuola e, in larga parte, di minori. Parliamo dunque di regole comuni, ma anche dell’incontro tra culture diverse, che può essere difficile e che proprio in uno dei luoghi deputati alla formazione ha bisogno di trovare punti di contatto. È un problema reale e liquidarlo come tale non serve.

Gli alunni stranieri nelle classi

Poi ce n’è un altro, diverso: il numero degli alunni stranieri nelle classi. Siamo al 21 settembre e le classi dell’anno scolastico appena cominciato sono ormai formate. Il tema, peraltro, non nasce oggi. Una circolare ministeriale del 2010 prevede già, di norma, una soglia del 30 per cento di alunni con cittadinanza non italiana, consentendo deroghe e tenendo conto anche delle competenze linguistiche. È proprio qui che la discussione sui numeri rischia di diventare troppo semplice rispetto al problema che pretende di risolvere. Un ragazzo nato in Italia, che parla perfettamente italiano ma non ha la cittadinanza italiana, e un ragazzo appena arrivato nel Paese senza conoscere una parola della nostra lingua appartengono alla stessa categoria statistica, ma pongono alla scuola esigenze completamente diverse.

Il terreno di contesa

Il punto serio, allora, non è soltanto quanti studenti stranieri ci siano in una classe. È quali competenze linguistiche abbiano, quali strumenti vengano messi a disposizione degli insegnanti e come si impedisca che difficoltà non affrontate incidano sull’equilibrio didattico complessivo. È qui che una politica dell’integrazione scolastica si misura davvero. Naturalmente c’è anche la politica. Siamo entrati in un clima pre-elettorale e immigrazione, identità, velo islamico e integrazione sono temi perfetti per diventare terreno di contesa. Il rischio è parlarne moltissimo quando servono come bandiera e molto meno durante l’anno scolastico, quando i problemi smettono di essere slogan e diventano classi, insegnanti, famiglie, mediatori linguistici e risorse. Nel frattempo, qualsiasi governo farebbe bene a occuparsi anche degli altri tetti: quelli fisici delle scuole, degli edifici degradati e degli ambienti nei quali ragazze e ragazzi trascorrono metà delle loro giornate. Quelli, a differenza delle percentuali, quando non reggono rischiano anche di venirti in testa.

Ilaria Donatio Curo AI voglia!, un podcast sull’intelligenza artificiale in collaborazione con Il Riformista. Sono tutrice volontaria di minori stranieri non accompagnati e mi interesso da sempre di diritti, immigrazione, ambiente e territorio. Dirigo Healthcare Policy rivista sulle politiche della salute e le sue industrie, del gruppo Formiche.

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Ilaria Donatio