Ideato e promosso dall’avvocato Angelo Lucarella , “Protocollo 4” nasce con l’ambizione di mettere a confronto istituzioni, professionisti, associazioni e testimonianze dirette, creando le premesse per un percorso di approfondimento e confronto nazionale che possa condurre, in futuro, alla realizzazione degli Stati Generali del Debito. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali dell’onorevole Giovanni Maiorano , componente della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati. Interverranno quindi Giordano Fatali, presidente della Fondazione Campus Montecitorio; Rosanna Marzocca , presidente dell’Unione degli Avvocati Europei; Antonio Longo , presidente del Movimento Difesa del Cittadino; e Maurizio Criveller, piccolo imprenditore, che porterà la propria testimonianza personale.

A moderare e concludere l’incontro sarà l’avvocato Angelo Lucarella, ideatore e promotore del progetto.

“L’obiettivo è portare all’attenzione delle istituzioni una questione che riguarda l’intera società: come garantire il rispetto degli obblighi economici senza dimenticare la dignità delle persone. Il debito deve essere affrontato e le responsabilità devono essere riconosciute, ma l’impossibilità di pagare non può tradursi nella perdita definitiva della possibilità di ricostruire la propria vita”, dichiara l’avvocato Angelo Lucarella. L’iniziativa si avvale del patrocinio morale del Movimento Difesa del Cittadino, della Fondazione Campus Montecitorio – Scuola Nazionale di Educazione Civica, dell’Unione degli Avvocati Europei e di Rome Diplomacy.