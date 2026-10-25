Si può parlare in maniera pragmatica del tema scolastico senza cadere nelle solite trappole ideologiche? Si è cercato di rispondere a questa domanda presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati durante il convegno incentrato sul DL Scuola. Un provvedimento che pone al centro questioni fondamentali: l’integrazione scolastica, l’introduzione di un tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di burqa e niqab integrali all’interno degli istituti. Misure che hanno subito fatto venire il fegato amaro al Campo Largo, lesto ad abbracciare la solita narrazione dai toni drammatici e a parlare di “razzismo” e “malintegrazione”. C’è persino Elly Schlein che si affanna a richiamare Giorgia Meloni al “Paese reale” (senza considerare che nel Paese reale c’è anche la scuola).

Il convegno, promosso dal Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia su iniziativa dell’onorevole Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione, ha visto alternarsi interventi tecnici ed esponenti politici proprio per legittimare il decreto oggetto del dibattito. Tra i contributi si sono distinti i rilievi istituzionali dell’onorevole Federico Mollicone, affiancati da analisi tecniche di spessore come quella firmata da Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il sistema educativo. Un appuntamento che, neanche a farlo apposta, si inserisce nel contesto di quanto abbiamo visto di recente nelle città di Milano, Torino e Bologna. In tutti gli interventi è ritornato con frequenza il tema dell’integrazione a confronto con le violente proteste di piazza. La parentesi dello sfascio delle vetrine e delle devastazioni non può in alcun modo essere paragonata alla manzoniana “rivolta del pane” dei Promessi Sposi, per quanto evocativa possa sembrare a qualcuno. Se quella era una battaglia tragica per la sopravvivenza, qui siamo di fronte a scorribande consumistiche volte a distruggere i presunti simboli del capitalismo, messe in atto da soggetti che si riempiono la bocca di grandi paroloni ma che, nei fatti, non sanno neppure cosa stiano facendo.

L’incontro è cascato a fagiolo proprio per fare chiarezza su questo punto. Diversi relatori hanno infatti ribadito come la mancata integrazione e l’assenza della lingua italiana come collante primario e tramite culturale – soprattutto tra le seconde generazioni- possano e debbano essere affrontate a partire dalle aule scolastiche. A fare da tangibile conferma a questa tesi è il caso di Youssef, il ragazzino di soli 11 anni, tra i più giovani (se non il più giovane) registrati durante le proteste milanesi. Un fatto d’attualità che pone al centro il dibattito sulla realtà dei fatti: senza una scuola che integra con regole e strumenti linguistici certi, garantendo classi non rallentate e capaci di mettere a disposizione di tutti gli studenti i medesimi strumenti, l’inclusione continuerà a restare solo un taboo. A tirare le somme dell’incontro è stata l’onorevole Paola Frassinetti, che ha mostrato un sondaggio focalizzato su cinque temi cruciali per il Paese, tra cui proprio la scuola. I dati confermano che il centrodestra resta saldamente alla guida del consenso, staccando sia la formazione del generale Vannacci sia la galassia del Campo Largo. Che sia di buon auspicio per le prossime elezioni politiche? Occorrerà attendere per averne la certezza.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

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