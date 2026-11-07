Le midterm del 3 novembre 2026 hanno consegnato un verdetto chiaro: i Democratici hanno ripreso Camera e Senato, con ribaltamenti in Texas, Kansas, Ohio, Iowa e South Carolina. È una bocciatura dell’agenda di Trump a metà mandato, alimentata da prezzi, stanchezza e tensioni internazionali. Il risultato riguarda anche l’immagine della maggiore democrazia occidentale. La scelta repubblicana di affidare le redini a Trump ha eroso la credibilità americana. Una democrazia che appare dominata dal culto del leader e da decisioni senza strategia chiara danneggia sé stessa e il sistema delle democrazie. La responsabilità principale è dell’elettorato del GOP: nelle primarie 2024 preferì Trump a figure più solide come Nikki Haley, conservatrice con esperienza di governo e capacità di parlare oltre la base radicale. La contrapposizione con Biden del 2024 era imbarazzante, ma la deriva personalistica resta soprattutto colpa di chi, dentro il partito, scelse il culto della personalità al conservatorismo istituzionale.

Ora contano le lotte interne. Nel Partito Democratico si confrontano correnti progressiste radicali (più inclini a redistribuzione spinta e a un approccio più accomodante verso alcuni regimi autoritari) e democratici di centro, attenti ai vincoli di bilancio, alla competizione con la Cina e all’alleanza atlantica. La maggioranza del partito non è socialista in senso classico; le ali più estreme hanno influenza ma non il controllo. Sul fronte repubblicano la frattura resta tra corrente MAGA isolazionista e conservatorismo più istituzionale (esemplificato da figure come Rubio). Le midterm hanno indebolito la prima, senza eliminarla. I rischi reali emergono se il centro liberale di entrambi i partiti soccombesse. Una spinta massimalista democratica potrebbe produrre politiche economiche più inflazionistiche e meno efficaci nel confronto strategico con la Cina, indebolendo la capacità occidentale di sostenere la competizione tecnologica e militare. Sul piano estero, un maggiore appeasement verso Cina, Iran e Russia, unito a una maggiore distanza da Israele, ridurrebbe la deterrenza. Le correnti estreme di destra del GOP, pur con priorità diverse, produrrebbero un analogo effetto; dopo questa sconfitta la loro capacità di vincere elezioni nazionali è ridotta, ma non azzerata.

In entrambi i casi l’Europa pagherebbe un prezzo. La spesa militare (europea o NATO) dovrebbe crescere per compensare una leadership americana più debole o inaffidabile. In Medio Oriente, Israele avrebbe un sostegno più frammentato, mentre avanzerebbero narrazioni promosse da Qatar, Fratelli Musulmani, Iran e Stati canaglia. Esistono settori della sinistra occidentale che hanno mostrato atteggiamenti relativisti o accomodanti verso l’islamismo politico: è un fenomeno reale, non un complotto, e un indebolimento del centro americano lo amplificherebbe. La speranza resta nel centro liberale, negli Stati Uniti come in Europa: non un centrismo indistinto, ma una posizione ferma sui valori democratici, lo Stato di diritto, l’economia di mercato e la capacità di proiezione strategica dell’Occidente. Le midterm hanno punito l’estremismo trumpiano. Resta da vedere se i Democratici eviteranno di sostituirlo con una deriva opposta e se i Repubblicani sapranno ricostruire un conservatorismo credibile oltre il culto della personalità. Da questa scelta dipenderà anche il margine di manovra europeo.

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Enrico Cerchione