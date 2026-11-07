La vittoria democratica alle elezioni di metà mandato restituisce al Congresso la funzione di contrappeso alla presidenza Trump. Ma non risolve la polarizzazione della società americana. Anzi, il nuovo equilibrio istituzionale potrebbe aprire una fase di conflittualità più intensa, nella quale lo scontro politico rischia di trasferirsi dalle istituzioni alla società civile. Nei prossimi mesi sarà necessario osservare soprattutto tre dinamiche.

La prima riguarda il rapporto fra Congresso e Casa Bianca. Inchieste parlamentari, scontri sul bilancio e contrapposizioni sulle prerogative presidenziali appartengono alla normale dialettica democratica. Il rischio emerge quando queste controversie vengono presentate come minacce esistenziali, trasformando l’avversario politico in un nemico da neutralizzare.

La seconda riguarda la radicalizzazione. La sconfitta repubblicana potrebbe alimentare frustrazione negli ambienti più estremisti del movimento trumpiano. Sul fronte democratico, invece, la vittoria potrebbe accrescere le aspettative delle componenti socialiste, identitarie e pro-palestinesi, producendo tensioni con una leadership parlamentare più pragmatica. Non esiste un automatismo fra radicalismo ideologico e violenza, ma l’intensificazione della retorica antagonista può favorire episodi di intimidazione e aggressione individuale, anche senza organizzazioni strutturate.

La terza dinamica è internazionale. La guerra con l’Iran ha contribuito alla sconfitta repubblicana, ma un Congresso democratico non determina automaticamente la fine del conflitto; sebbene in queste ore piovano annunci in tal senso. Trump conserva ampie prerogative in materia di sicurezza nazionale. Occorrerà osservare se la nuova pressione parlamentare favorirà una soluzione diplomatica oppure produrrà un irrigidimento delle posizioni. Anche Israele dovrà ricalibrare il proprio rapporto con Washington, mentre Teheran potrebbe interpretare il risultato come un segnale di debolezza americana, aumentando il rischio di errori di calcolo. Questi fattori possono interagire. Una nuova escalation mediorientale potrebbe riaccendere le mobilitazioni pro-palestinesi, accentuare le divisioni interne ai democratici e alimentare tensioni nelle comunità americane.

Al tempo stesso, un confronto istituzionale particolarmente aspro potrebbe offrire agli ambienti estremisti ulteriori occasioni di radicalizzazione. Il principale indicatore da monitorare non sarà quindi il numero delle manifestazioni, ma l’eventuale crescita di minacce credibili, intimidazioni contro rappresentanti pubblici, aggressioni politicamente motivate e tentativi di delegittimazione delle istituzioni. L’Onda Blu dimostra che la democrazia americana è viva e conserva la capacità di correggere gli equilibri del potere attraverso il voto. Ma la prova più difficile comincia adesso: verificare se quella stessa democrazia saprà gestire il conflitto politico senza trasformarlo in una nuova crisi di coesione sociale.

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Andrea Molle