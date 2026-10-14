La Presidenza del Consiglio, i ministri Guido Crosetto, titolare della Difesa, Francesco Lollobrigida, dell’Agricoltura, e Giuseppe Valditara, dell’Istruzione, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. E ancora: il leader di Italia Viva Matteo Renzi e l’ex presidente della Figc Gabriele Gravina.

Sono numerose le richieste di costituzione di parte civile depositate ieri mattina durante l’udienza preliminare sul cosiddetto “Verminaio”, come venne definito dall’allora procuratore di Perugia Raffaele Cantone, il caso delle migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle Forze dell’ordine e della Direzione nazionale antimafia. Al centro dell’inchiesta, il finanziere Pasquale Striano e l’ex sostituto procuratore della Dna Antonio Laudati.

Le posizioni complessivamente al vaglio sono circa venti, fra cui alcuni giornalisti. Le ipotesi di reato comprendono accesso abusivo a sistema informatico, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e falso.

L’indagine, che aveva fin da subito suscitato un grandissimo clamore mediatico, era nata agli inizi del 2024 nel capoluogo umbro a seguito di un esposto di Crosetto con cui denunciava la pubblicazione di informazioni bancarie riservate. Nel febbraio 2025 l’indagine era stata successivamente trasferita a Roma, dopo l’intervento della Cassazione sulla competenza per i reati commessi in danno di magistrati della Direzione nazionale antimafia. E a tal proposito i magistrati hanno anticipato ieri l’intenzione di sollevare un’eccezione limitatamente ai capi d’imputazione che riguardano proprio Laudati, chiedendo che gli atti siano rimandati alla Procura di Perugia. Il giudice si è riservato ed ha rinviato al 12 gennaio.

La vicenda aveva avuto anche una coda polemica in Parlamento, con Federico Cafiero de Raho, già procuratore nazionale antimafia e ora deputato del M5s, “accusato” dalla maggioranza di non aver vigilato sull’attività di Striano. Ad oggi, comunque, non è dato sapere che fine abbiamo fatto gli esiti delle migliaia di interrogazioni abusive alle varie banche dati effettuate da quest’ultimo che, sul punto, non mai fornito alcuna spiegazione.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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