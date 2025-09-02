Per la prima volta nella storia del tennis italiano, due giocatori si incontrano nei quarti di finale di uno Slam. Sarà un incontro storico quello tra Jannik Sinner, numero 1 al mondo, e Lorenzo Musetti (decimo) allo US Open, che conta finora solo due precedenti, uno al quarto di finale del Masters1000 di Montecarlo nel 2023, l’altro al match valido per gli ottavi di finale dell’ATP250 di Anversa nel 2021, entrambi vinti da Sinner. Lo stra-favorito per la vittoria è anche stavolta l’altoatesino proposta a 1.05, mentre l’eventuale impresa di Musetti tocca quota 8.80. “Il tennis italiano è in grande forma e Lorenzo è uno dei migliori” – a detto Jannik dopo aver eliminato il kazako Alexander Bublik negli ottavi – “Da un punto di vista italiano è bello sapere che ci sarà un italiano in semifinale”.

US OPEN, il cammino di Sinner e Musetti

Finora Sinner e Musetti hanno disputato quattro partite a testa negli US Open. Il primo ha superato Kopriva e Popyrin vincendo tre set a zero, Shapovalov in quattro set, per poi vincere 6-1, 6-1, 6-1, contro Bublik. Altrettanto netto il percorso di Musetti, che dopo la lunga sfida contro Mpetshi Perricard (6-7 6-3 6-4 6-4), ha ha avuto la meglio su Goffin in tre set, Cobolli (6-3 6-2 2-0 con il ritiro dell’altro azzurro) e Munar concedendo solo quattro game all’avversario (6-3 6-0 6-1). Ora un nuovo derby italiano.

Quando giocano e dove vedere in tv Sinner-Musetti

Due le strade possibili per vedere il match tra Sinner e Musetti agli US OPEN: in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e su Sky Sport Uno (canale 201). Al momento non è stato ancora resto noto l’orario del match.

