Un uomo è deceduto in seguito al crollo del solaio del balcone su cui si trovava in quel momento, al terzo piano di un edificio.. La tragedia in mattinata a Napoli nel quartiere Materdei, dove personale dell’Ufficio Prevenzione Generale della polizia è intervenuto in un condominio di via Matteo Renato Imbriani (civico 27) in seguito al cedimento della struttura.

Indagini in corso volte a ricostruire la dinamica dell’evento. Sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava lavorando all’interno dell’appartamento. Il balcone era interessato da lavori di manutenzione quando la base si è sganciata facendo cadere nel vuoto l’uomo da un’altezza di almeno 10 metri.

La vittima si chiamava Alessandro Turiello e aveva 42 anni. Si trovava sul balcone perché stava lavorando come operaio, quando per cause da accertare il solaio è crollato. Sul balcone con Turiello era presente anche un altro operaio che è riuscito a salvarsi, evitando di cadere nel vuoto.

“Alessandro Turiello, operaio di 42 anni, è la sessantaquattresima vittima sul lavoro dall’inizio dell’anno in Campania. E’ una tragedia per la famiglia e per il mondo del lavoro. Le circostanze che stanno venendo fuori ci preoccupano e ci portano a denunciare un sistema di fare impresa che è totalmente sbagliato. Occorre una legge che persegua i colpevoli di questi omicidi sul lavoro e, soprattutto, un intervento immediato del governo. Lo diremo il 20 novembre, dalle piazze della Campania, in occasione del nostro sciopero generale. Il Governo deve adottare leggi, misure, interventi, fare investimenti sulla vigilanza e sulla prevenzione. Noi non resteremo fermi, lo denunceremo ogni volta che sarà necessario. Oggi è il giorno del cordoglio, ma continueremo a combattere con forza affinché si ponga la parola fine a questa tragedia quotidiana”. È quanto afferma, in una nota, il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.

Redazione

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Ciro Cuozzo