«Per mettere in difficoltà un Paese, può bastare un drone da poche decine di migliaia di euro. Il sistema viene così costretto a mobilitare sistemi di difesa enormemente più costosi». È questa l’asimmetria che, secondo Alessandro Zacchei, ingegnere elettronico ed esperto di sistemi Uas e Counter-Uas, oltreché membro del Comitato Tecnico Scientifico del CeSMA, il Centro Studi Militari Aerospaziali, rende la nuova minaccia dei droni particolarmente insidiosa per l’Europa.

Ingegnere, la stampa spagnola ha parlato della concreta possibilità di attacchi a molti Paesi europei. Tra cui l’Italia. Dal punto di vista tecnico, quanto è realistico immaginare droni lanciati da navi o container nel Mediterraneo?

«È uno scenario assolutamente realistico, soprattutto se parliamo di sistemi come i Geran nelle versioni meno sofisticate, relativamente economiche e più semplici da dispiegare. Un mercantile che naviga in acque internazionali potrebbe teoricamente lanciare un drone quando si trova a una distanza compatibile con l’autonomia del mezzo. D’altra parte, non mi aspetterei un attacco destinato a provocare danni devastanti a un’infrastruttura critica. L’obiettivo potrebbe essere psicologico. Immaginate l’effetto sull’opinione pubblica se un drone di provenienza sconosciuta raggiungesse le nostre coste».

Quanto sarebbe facile intercettarlo?

«È uno dei problemi principali. Un drone può volare a bassa quota e non è scontato individuarlo tempestivamente. C’è poi un problema di proporzionalità economica. Se per abbattere un sistema che costa nell’ordine delle decine di migliaia di euro devo far decollare un caccia e utilizzare sistemi molto più costosi, l’asimmetria diventa evidente».

Se non si ricorre a un caccia, quali strumenti abbiamo per fermare un drone?

«Esistono sistemi Counter-Uas, ma molto dipende da come opera il velivolo. Se è controllato attraverso un collegamento radio, si può tentare di neutralizzare quel collegamento e interrompere il controllo da parte dell’operatore. Ma non è detto che il problema finisca lì. Il drone può avere già impostati waypoint o un bersaglio e continuare la missione. Se invece è autonomo e dotato di algoritmi AI, contrastarlo diventa più complesso».

Ed è possibile sorvegliare tutte le nostre coste?

«Non abbiamo sistemi Counter-Uas distribuiti uniformemente lungo tutta la costa. Se lo scopo fosse provocare scompiglio nella popolazione civile, non sarebbe nemmeno necessario puntare a una grande infrastruttura. Potenzialmente potrebbe essere scelta una località costiera qualsiasi».

Lei considera quindi più plausibile un lancio da un mercantile?

«È certamente una delle possibilità. In uno scenario di guerra ibrida si potrebbe utilizzare un mercantile o una nave riconducibile alla cosiddetta “flotta ombra”. Un drone, del resto, non porta un segno che consenta di identificarne subito la provenienza».

C’è anche l’ipotesi del container?

«Sì. Se i confini e i flussi logistici non vengono controllati adeguatamente, attraverso un container trasportato via mare e poi su gomma potrebbero essere introdotti sistemi più piccoli. Al di là dei Geran, la minaccia che preoccupa maggiormente è rappresentata dagli Uas di classe 1, in particolare micro, mini e small: mezzi di dimensioni ridotte, facilmente trasportabili e più difficili da individuare e contrastare».

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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