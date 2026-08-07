Fra giugno e agosto la pre-campagna per Palazzo Marino ha prodotto un gazebo leghista con diecimila partecipanti, il passaggio di un capogruppo da Forza Italia a Futuro Nazionale, una girandola infinita di autocandidature da una parte e dall’altra, a sinistra la questione infinita delle primarie. Ha prodotto anche un lessico – ed è la parte più istruttiva – fatto da sicurezza, legalità, casa, salari: le quattro parole che ricorrono in quasi ogni dichiarazione riferita a Milano in questi due mesi. Nessuna delle quattro appartiene direttamente o completamente alle competenze del Comune.

Il 13 luglio Pierfrancesco Majorino attacca il governo sugli organici: centottanta agenti destinati all’intera Lombardia, mentre resta inevasa la promessa dei cinquecento uomini per Milano annunciata da Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi. Il capogruppo dem in Regione spiega che il centrodestra si batte «alzando i salari», con il diritto alla salute e quello alla casa. Sono argomenti legittimi e sono argomenti romani: gli agenti li assegna il Viminale, i salari li fanno i contratti nazionali, sugli affitti pesa la leva fiscale. Sul fronte opposto, Silvia Sardone esce vincitrice dalla consultazione dei gazebo con una formula simmetrica – sicurezza al primo punto, riportare la legalità in città – e con l’invocazione di «un progetto che faccia sognare i cittadini».

Il quartiere, in questo repertorio, non è del tutto assente. E quando compare è in una funzione precisa. Sardone conduce da mesi sopralluoghi e li documenta con indirizzi puntuali: via Paruta, nella zona di via Padova, dove denuncia una moschea abusiva; via Esterle, dove un immobile comunale viene usato per la preghiera. La toponomastica è esatta. Serve però a illustrare un tema nazionale – immigrazione, islam, ordine pubblico – non a discutere di che cosa manchi in quel pezzo di città: quanti asili nido, quanti medici di base, quale manutenzione. Il quartiere entra in scena come location, non come oggetto di amministrazione.

L’eccezione apparente arriva da dove meno ci si aspetterebbe. Luca Bernardo, il 23 luglio, motiva l’addio a Forza Italia lamentando di non aver visto «un solo punto di un programma» e sostenendo che il prossimo sindaco «dovrà uscire dal Palazzo ed essere un sindaco dei quartieri». Ma lo dice il giorno in cui aderisce alla formazione politica più nazionalizzata del panorama italiano, anche nella retorica elettorale.

Il paradosso ha una spiegazione istituzionale, e non assolve nessuno ma spiega molto. Il livello che avrebbe la scala giusta esiste: sono i nove Municipi, articolati sugli ottantotto nuclei di identità locale che il Piano di governo del territorio riconosce come quartieri. I loro poteri restano in sostanza poco più che meramente consultivi. Non dispongono di entrate proprie, e il bilancio glielo determina il Comune. L’ultima revisione del regolamento, approvata il 28 ottobre 2024, ha aggiunto l’obbligo per l’amministrazione di motivare gli atti quando si discosta dai pareri municipali, il rilascio di permessi temporanei di suolo pubblico per eventi, la facoltà di proporre piste ciclabili, la gestione dei profili social e un parere obbligatorio ma non vincolante sul bilancio di previsione.

Chi fa campagna a Milano parla nazionale anche perché il livello locale non gli consegna leve reali di intervento proporzionate alle attese che deve suscitare. Nel 2027, con lo stesso voto che sceglierà il sindaco, si rinnoveranno i consigli dei nove Municipi. Nessuno dei candidati sindaco in circolazione ha finora detto quali poteri reali intenderebbe affidare loro.

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Mario Alberto Marchi