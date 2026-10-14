La riforma elettorale, piaccia o meno, è esecutiva. Certo, pende il giudizio della Corte Costituzionale. Arriverà in primavera, quando potrebbe essere troppo tardi per qualsiasi intervento serio. Quel che sappiamo è che trattasi di legge proporzionale. E che il riflesso del mancato raggiungimento del 42%, perdendo il premio lungo il percorso, renderà questa prova la più aderente al criterio di massima rappresentanza. A trarne beneficio saranno i due maggiori partiti, Fratelli d’Italia e il Pd. Si capisce, quest’ultimo deve continuare a stracciarsi le vesti, a gridare alla legge incostituzionale, all’arroganza di una maggioranza che non ha voluto dialogare. Grida manzoniane intorno al nulla. Perché si capisce anche benissimo che i Dem trarranno pieno vantaggio da una legge che li vede in ottima posizione eleggibile in tutti i collegi. Non così Lega e Forza Italia. I due partiti “intermedi” della maggioranza si preparano a farne le spese: un parlamentare su due, o due su tre, non saranno rieletti. I capponi, subodorata la festa che li aspetta, si agitano comprensibilmente moltissimo. E contestano Antonio Tajani e Matteo Salvini al di là dei loro demeriti reali.

Il centro deve dire cosa vuole diventare

Il centro, adesso, deve dire che cosa vuole diventare. Se si voterà a fine aprile o a metà maggio, per le diatribe interne non c’è già più tempo. Le liste vanno limate a dicembre, formalizzate dopo l’Epifania. E proprio un’Epifania, dovrà essere quella del centro: individuato il candidato premier in Carlo Calenda, riformisti e liberali devono mettersi a correre per guadagnarsi il consenso, collegio per collegio. Spazio Pubblico, Partito Liberaldemocratico, Europeisti.Eu, Federazione dei Riformatori, Base Popolare compongono una unità spontanea, un Centro naturale. Che cosa intendiamo per Centro naturale? Uno schieramento apodittico sul piano della policy, oltre a quello della politics: che nasce con la stessa matrice, lo stesso linguaggio e le stesse finalità. Potendo rivendicare su questa base non solo la stessa dignità della sinistra e della destra, ma anche – e di gran lunga – una coerenza, una congruenza, una linearità nei temi e nelle battaglie che ne fanno uno schieramento già pronto.

Il programma

Crescita, potere d’acquisto della classe media, recupero dei salari, difesa e sicurezza internazionali (più Europa, più Nato, più aiuti per l’Ucraina), sovranità energetica, garantismo e riforma della giustizia, controllo sull’immigrazione: il programma del Centro c’è già. A differenza degli altri schieramenti, loro sono pronti. O per lo meno lo sarebbero. Se solo, piuttosto che litigare, riuscissero a unirsi. A mettersi insieme nonostante le ruggini, spesso personali. In Francia hanno fatto le primarie dei riformisti. Litigavano in continuazione. Hanno scelto uno di loro per dare rappresentanza a tutti. Si potrebbe fare anche da noi? Crediamo di sì. Nel momento esatto in cui smetteranno di spaccare il capello in quattro, smetteremo di dividere la politica in due. E vedremo la proposta liberale e riformista fiorire al centro, in tutta la sua forza.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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