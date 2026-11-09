Produrre in modo più sostenibile, senza sacrificare competitività e accessibilità dei prodotti. È la sfida che attende il settore della moda e dell’e-commerce, alle prese con nuove normative europee, costi crescenti e modelli industriali in evoluzione. Una trasformazione che richiede investimenti, innovazione e soprattutto regole certe. Al Policy & Business Forum di Urania, istituzioni e imprese si sono confrontate sulle prospettive dell’economia circolare e sulle condizioni necessarie per accompagnare la transizione, senza lasciare indietro le piccole e medie imprese. Il punto di partenza è la progettazione dei prodotti. Per Christina Fontana, Senior Director Brand Operations EMEA di SHEIN, l’ecodesign può rappresentare una svolta per la circolarità del tessile, ma il passaggio dalla teoria alla pratica presenta ancora ostacoli tecnologici.

È il caso delle fibre riciclate che, combinate con quelle vergini, garantiscono una maggiore durata dei capi ma rendono più complesso il successivo recupero dei materiali. Una sfida sulla quale SHEIN sta investendo per sviluppare processi di riciclo su scala industriale. L’azienda produce già quantitativi significativi di capi con materiali riciclati, ma deve fare i conti con un altro fattore decisivo: il prezzo.

Le indagini sui consumatori mostrano infatti una crescente disponibilità ad acquistare prodotti sostenibili, purché economicamente accessibili. Da qui l’importanza dell’innovazione e di modelli produttivi basati sulla domanda effettiva, capaci di limitare gli sprechi. Per Fontana, tuttavia, la tecnologia da sola non basta. Serve un quadro europeo di regole omogenee, chiare e verificabili, soprattutto per le aziende che operano su più mercati.

La frammentazione normativa rischia infatti di complicare gli investimenti e rallentare la diffusione di soluzioni circolari. Standard comuni diventano quindi una condizione per rendere la sostenibilità concretamente applicabile. Il rapporto tra obiettivi ambientali e competitività industriale è stato al centro anche dell’intervento di Fausta Bergamotto, sottosegretaria al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha sollecitato un approccio più pragmatico alle politiche europee. I costi energetici e la dipendenza dalle materie prime continuano a penalizzare le imprese italiane. Occorre quindi rafforzare le filiere del riciclo, sostenere gli investimenti e costruire strumenti capaci di accompagnare il sistema produttivo nella transizione. Un ruolo importante spetta anche alla distribuzione. Paolina Pepe, direttrice generale vicaria della Direzione sostenibilità dei prodotti e dei consumi del MASE, ha evidenziato come grande distribuzione e piattaforme di e-commerce possano orientare le scelte dei consumatori verso prodotti più sostenibili.

Ecoprogettazione, trasparenza delle informazioni e rispetto delle norme diventano così leve per favorire consumi responsabili, impedendo al tempo stesso l’ingresso sul mercato di prodotti non conformi. Sul fronte industriale, Marco Calabrò, capo del Dipartimento per le politiche per le imprese del MIMIT, ha posto l’accento sulla necessità di trasformare le tecnologie disponibili in applicazioni concrete. Il problema non è soltanto innovare, ma rendere l’innovazione accessibile e replicabile su larga scala. In questa direzione operano competence center e hub europei, mentre agli incentivi per gli investimenti deve affiancarsi un sostegno alla domanda. Un’esigenza particolarmente sentita dalle Pmi. Claudia Porchietto, responsabile Attività produttive e Tutela delle imprese di Forza Italia, ha richiamato le difficoltà delle realtà più piccole, spesso prive delle risorse e delle competenze specialistiche necessarie per affrontare la transizione.

Da qui la richiesta di strumenti proporzionati e regole europee uniformi anche per il tessile. Laura Cavandoli, capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura alla Camera, ha invece acceso i riflettori sulle filiere territoriali e sui piccoli distretti agricoli, alle prese con l’aumento dei costi produttivi e la difficoltà di attrarre giovani lavoratori. Il nodo, in definitiva, è trasformare la sostenibilità in un’opportunità economica, anziché in un ulteriore costo per le imprese. Una partita che si giocherà sulla capacità di mettere insieme innovazione, investimenti e regole comuni, facendo dell’economia circolare una leva di crescita per l’intero sistema produttivo.

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Paolo Bozzacchi