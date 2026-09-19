Siamo entrati ufficialmente in campagna elettorale: non serve porsi la domanda su quando si terranno le elezioni politiche, né tanto meno essere uno stratega contemporaneo alla James Carville o alla Karl Rove per accorgersene. Il dibattito attorno alla lettera della segretaria dem sulla ricetta energetica per il Paese, e indirizzata al governo Meloni, parla da sé. La stessa premier Meloni, rispondendo alle domande dei cronisti ad Oslo, e commentando la lettera della segreteria del Pd, ha affermato che la valuterà “senza pregiudizi” e che la rallegra la circostanza secondo la quale questo sia “un implicito riconoscimento nei confronti del governo”.

La morsa strategica

Insomma, una mossa strategica non di poco conto: accreditarsi da un lato come leader ferma nelle sue convinzioni (si veda l’intransigenza sulla difesa dell’Ucraina), e dall’altro mostrarsi bonaria e aperta alle proposte del Pd schleiniano più riottoso. Ad aver ottenuto l’effetto boomerang è proprio la stessa Schlein. Partiamo da un dato di fatto: questa è stata una vera “prova di forza” da parte della segretaria dem, dopo aver sgomberato il campo dalla possibile candidatura di Gori come candidato di punta della corrente riformista per le fantomatiche primarie. Lo stesso senatore Boccia, vicino alla corrente schleiniana, ha confermato che “se saranno le primarie la scelta della coalizione, il Partito democratico avrà, come è normale che sia, un solo candidato”.

Acido allo stomaco dopo la ricetta energetica

Chi ha avuto invece acido allo stomaco dopo la “ricetta energetica” in cinque punti del Pd sono proprio i suoi vicini di casa del campo largo: dalle barricate si leva la voce di Angelo Bonelli, il quale sottolinea che, dopo il bollo auto alla Cetto La Qualunque, “questa mano tesa a lavorare insieme è incomprensibile”. Quindi altro che schieramento progressista: è uno schieramento che si sta progressivamente sfaldando, ed è palese anche solo se si fa riferimento alla reazione di Conte, che, a sera tarda, comunica a Schlein che “non ci sono le condizioni per lavorare con il governo”. Curiosa è la tempistica, oltre alle modalità: la lettera della segreteria dem arriva strategicamente subito dopo l’annuncio del governo sul taglio del bollo auto. Una contromossa lanciata senza curarsi troppo degli ipotetici “compagni di branda“; basti pensare a Bonelli, che proprio dalla festa di Avs aveva lanciato una proposta unitaria sul clima, puntualmente scavalcata dall’iniziativa solitaria del Pd.

La leva tattica pre-elettorale è lo Stabilicum

Dal lato Meloni, lo Stabilicum si conferma una vera leva tattica pre-elettorale. L’obbligo di indicare il capo della forza politica mette a nudo la fragilità di un’eventuale candidatura di Schlein a premier. Costringere il campo largo a convergere su un nome unico significa costringerlo a mostrare le proprie crepe e a fare i conti con i personalismi dei vari leader; un punto debole da cui nessuno, in politica, è davvero immune. Ormai le carte sono scoperte: la campagna elettorale è ufficialmente aperta. Mentre gli elettori di centrosinistra sono sfiniti da retoriche unitarie regolarmente smentite nei fatti, Meloni tira dritto, accreditandosi come una figura istituzionale ben più ponderata rispetto alle crepe di un’opposizione tutto tranne che coesa.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

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