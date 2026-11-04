Aveva 93 anni. Regista, provocatore, libertario, fu vicino a Marco Pannella e nel 2010 si candidò con la Lista Bonino-Pannella. Il suo programma elettorale era ridotto a uno slogan: «Eros è liberazione». Una carriera spesa a sfidare la morale pubblica, ma anche un impegno civile che affondava le radici nel radicalismo. Si può fare politica anche senza vestiti. Tinto Brass, morto oggi a 93 anni, ne era convinto. Anzi, aveva fatto dell’eros una categoria politica, della provocazione un linguaggio civile, della trasgressione una forma di opposizione al conformismo. Per questo la sua parabola pubblica non si esaurisce nella storia del cinema erotico italiano. C’è un Brass politico, libertario, anticlericale, anarchico nei costumi e radicale nelle convinzioni. Un uomo che aveva trovato in Marco Pannella un interlocutore naturale. La sua militanza culturale viene da lontano. Nel 1971 sottoscrisse la lettera aperta pubblicata dall’Espresso contro il commissario Luigi Calabresi, nel clima politico incandescente degli anni della contestazione. Era un’epoca in cui Brass frequentava un universo intellettuale attraversato dalla critica delle istituzioni, dalla contestazione dell’autorità e dalla rivendicazione delle libertà individuali. La sua battaglia contro la censura cinematografica non era soltanto una questione professionale: era una battaglia per sottrarre il corpo, la sessualità e la rappresentazione artistica al controllo morale dello Stato. Il suo approdo politico più riconoscibile fu il Partito Radicale. Con Pannella condivideva l’antiproibizionismo, la laicità, la libertà sessuale, l’avversione per il moralismo e l’idea che i diritti individuali non potessero essere subordinati alle convenzioni dominanti. Nel gennaio 2010 annunciò la candidatura nelle liste della Lista Bonino-Pannella per le elezioni regionali. Si presentava in Veneto e aveva inizialmente manifestato disponibilità anche per il Lazio, dove la sua candidatura non venne poi confermata.

Il programma? Una sola frase, perfettamente brassiana: «Eros è liberazione». Non una battuta pubblicitaria, ma la sintesi di una visione del mondo. Il regista del Caligola, di La chiave e di Così fan tutte voleva portare nella competizione elettorale la propria idea di libertà. Il corpo come territorio indisponibile al potere, il desiderio come manifestazione dell’autonomia individuale, la provocazione come strumento per mettere in crisi le ipocrisie della società. Non era esattamente il candidato tradizionale che un partito si aspetta di presentare. Ma i Radicali, soprattutto quelli di Pannella, avevano fatto dell’eterodossia una cifra identitaria. Non fu un’esperienza politica destinata a trasformarsi in una carriera istituzionale. Brass non diventò parlamentare, né costruì una presenza organizzata. Rimase un irregolare, un uomo di spettacolo che prestava la propria notorietà a battaglie nelle quali riconosceva una parte di sé. Ma sarebbe riduttivo liquidare quella candidatura come una semplice operazione di colore. In fondo, il radicalismo pannelliano era anche questo: portare nel discorso pubblico questioni che gli altri preferivano lasciare ai margini, rompere il perimetro del politicamente presentabile, costringere la società a misurarsi con le proprie contraddizioni. La sua posizione sulla guerra in Ucraina, invece, fu più controversa e meno lineare. Nel marzo 2023, intervistato da Repubblica, dichiarò solidarietà al popolo ucraino che combatteva per la libertà, ma aggiunse di non essere solidale con Volodymyr Zelensky, attribuendogli responsabilità per il massacro del suo Paese. Espresse anche comprensione per i soldati russi costretti a combattere. Una posizione che non coincideva con quella di un sostegno politico senza riserve alla resistenza ucraina. E che merita di essere ricordata senza addomesticarla.

Ma il giudizio sulla guerra non può essere ambiguo: l’Ucraina è stata aggredita dalla Russia di Vladimir Putin, che ha scelto l’invasione per negare con la forza la sovranità di un Paese indipendente. La solidarietà va a chi difende la propria terra, la propria libertà e il proprio diritto a esistere. La responsabilità dell’aggressione è del Cremlino, non di chi resiste. È una distinzione che anche il libertarismo, quando prende sul serio il diritto dei popoli all’autodeterminazione, dovrebbe rendere inequivocabile. Negli ultimi anni Brass aveva progressivamente abbandonato la militanza politica, senza rinnegare il proprio anticonformismo. Nel 2023, a novant’anni, diceva di non votare più per nessuno, pur manifestando apprezzamento per Elly Schlein sul terreno delle libertà personali. Restava fedele a un’idea di libertà che non aveva mai voluto separare dalla provocazione. Tinto Brass se ne va lasciando un’eredità cinematografica discussa, popolare, spesso censurata e altrettanto spesso imitata. Ma anche un piccolo capitolo di storia del radicalismo italiano. Quello di un regista che pensò di poter trasformare l’eros in un programma elettorale. E che, per una volta, volle portare le luci rosse anche dentro una cabina elettorale.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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