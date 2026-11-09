Per anni abbiamo misurato il progresso dell’intelligenza artificiale con un metro apparentemente semplice: più grande è il modello, maggiori sono le sue capacità. Miliardi di parametri, montagne di dati, centri di calcolo sempre più vasti. La gara tecnologica sembrava avere un’unica direzione: crescere. Ma una parte della ricerca sta imboccando una strada differente. E se il sistema migliore non fosse quello che sa fare più cose, ma quello che svolge il compito giusto utilizzando soltanto le risorse necessarie? È una domanda meno spettacolare dell’annuncio di un nuovo modello gigantesco, ma potrebbe cambiare il rapporto tra intelligenza artificiale, industria, privacy e vita quotidiana.

Il dibattito sulla sostenibilità economica di questa corsa è arrivato anche sulle pagine del Financial Times, che nell’ottobre 2026 ha raccontato le difficoltà incontrate dall’espansione delle infrastrutture americane per l’AI, tra investimenti enormi, progetti rinviati e dubbi sulla redditività. Non è una prova che i grandi modelli abbiano esaurito la propria funzione. È piuttosto il segnale che la potenza computazionale non può più essere trattata come una risorsa illimitata e gratuita. Intanto, nei laboratori, cresce l’interesse per gli Small Language Models: modelli di linguaggio più compatti, progettati per attività specifiche e talvolta capaci di funzionare direttamente su un telefono, un computer personale o un macchinario industriale. La nuova competizione potrebbe spostarsi dalla quantità assoluta di intelligenza disponibile alla quantità di intelligenza necessaria per ottenere un risultato affidabile.

Uno studio presentato alla conferenza scientifica IJCAI 2026, intitolato Mapping the Efficiency Landscape of Small Language Models, ha confrontato oltre settanta modelli compatti su cinque tipologie di prove, considerando prestazioni e consumo energetico. La conclusione è sorprendente: un modello più piccolo non è automaticamente più efficiente e consumare più energia non garantisce risultati migliori. I ricercatori descrivono una frontiera di compromesso: nelle prime fasi aumentare le risorse può migliorare sensibilmente le prestazioni, ma gli ultimi punti percentuali di accuratezza possono richiedere incrementi energetici sproporzionati. Non esiste dunque una classifica universale basata soltanto sulla dimensione. Un modello adatto a classificare documenti può non esserlo per affrontare un problema matematico complesso, e quello eccellente nella conversazione può risultare inefficiente per controllare una macchina. La domanda da porre non è quanti parametri possieda, ma quale prestazione offra per il compito, il costo e il rischio che dobbiamo affrontare.

La novità non consiste semplicemente nel costruire copie in miniatura dei modelli maggiori. La ricerca utilizza tecniche differenti, ciascuna con vantaggi e limiti. La quantizzazione rappresenta numeri e pesi del modello con meno bit, riducendo l’occupazione di memoria e spesso accelerando l’elaborazione. La distillazione permette a un modello più piccolo di apprendere da esempi e comportamenti prodotti da uno più potente. La potatura elimina componenti considerate poco rilevanti per certe attività. Altre tecniche modificano il modo in cui il sistema gestisce il contesto o produce le parole. Non sono trucchi gratuiti: una compressione eccessiva può compromettere precisione, ragionamento, robustezza o comportamento in situazioni poco comuni. Ma il principio industriale è importante: non sempre occorre pagare il costo massimo per ottenere il servizio desiderato.

Nel giugno 2026 Google Research ha illustrato una tecnica per accelerare Gemini Nano sui telefoni Pixel, permettendo di prevedere più token per passaggio senza ricorrere a un secondo modello dedicato alla generazione preliminare. L’obiettivo è rendere più veloci operazioni quotidiane, come riassumere notifiche o revisionare un messaggio, entro limiti rigorosi di memoria e batteria. La famiglia Gemma di Google DeepMind comprende inoltre varianti progettate per computer personali e dispositivi mobili, con interventi mirati alla compressione. A maggio Microsoft Research ha presentato MagenticLite, insieme a MagenticBrain e Fara1.5, esplorando agenti capaci di operare tra browser e file locali con modelli relativamente piccoli e strumenti progettati insieme a essi. Sono esempi di una direzione concreta: l’efficienza non dipende soltanto dal cervello artificiale, ma dall’architettura complessiva che lo mette al lavoro.

Questo passaggio può avere effetti molto pratici. Un’azienda potrebbe analizzare documenti riservati senza inviarli costantemente a server remoti; un dispositivo sanitario potrebbe elaborare alcuni segnali localmente, entro protocolli rigorosamente validati; un impianto produttivo potrebbe classificare anomalie anche con connessioni intermittenti. L’elaborazione sul dispositivo può ridurre la latenza e l’esposizione dei dati durante la trasmissione, ma non rende automaticamente sicuro un sistema: le informazioni possono essere sottratte anche da un dispositivo compromesso e gli aggiornamenti devono essere governati. Inoltre, addestrare il modello può restare costoso anche quando utilizzarlo costa relativamente poco. Confondere il costo dell’addestramento con quello di ogni singola inferenza significa descrivere male il bilancio energetico. Anche qui serve una misura completa, capace di includere hardware, utilizzo effettivo, manutenzione e durata dei dispositivi.

La trasformazione forse più interessante, però, potrebbe avvenire nell’organizzazione dei sistemi. Invece di chiedere a un solo grande modello di fare tutto, si può immaginare un insieme di intelligenze specializzate: una legge e smista le richieste, un’altra controlla dati strutturati, una terza analizza immagini e soltanto i casi difficili vengono affidati a un modello più potente. Un sistema di instradamento decide quale componente attivare. La logica assomiglia più a un’organizzazione del lavoro che a un unico cervello onnisciente. È una possibilità, non una formula sempre vincente: coordinare più modelli introduce ritardi, errori di passaggio e nuovi problemi di sicurezza. Tuttavia suggerisce un criterio differente per progettare l’AI. L’intelligenza di un sistema potrebbe dipendere anche dalla capacità di scegliere quando non utilizzare tutta la propria potenza.

Resta una domanda difficile: come definiamo una macchina sufficientemente intelligente? Un modello che ottiene risultati eccellenti nei test generali può fallire quando incontra terminologie specialistiche, condizioni nuove o richieste formulate male. Un modello più piccolo e accuratamente adattato può invece risultare superiore in un compito ristretto, ma degradare appena usciamo da quel perimetro. Servono valutazioni continue, non soltanto classifiche pubblicate al lancio. Occorre misurare precisione, consumi per compito completato correttamente, tempi, errori nei casi rari e facilità di aggiornamento. Ridurre l’energia consumata per risposta non significa molto se poi occorrono cinque tentativi per ottenere un risultato utilizzabile. L’efficienza vera deve riguardare l’intero problema risolto, non il singolo secondo di calcolo risparmiato.

La corsa ai modelli sempre più grandi non finirà domani, e probabilmente continuerà a produrre risultati scientifici importanti. Ma accanto a essa sta crescendo una seconda idea di progresso: intelligenze più leggere, specializzate, collocate vicino ai luoghi nei quali servono e coordinate secondo la complessità delle attività. È una direzione che cambia anche il nostro modo di valutare l’innovazione. Abbiamo identificato troppo a lungo la superiorità tecnologica con l’accumulo di potenza. Forse dovremo imparare a riconoscerla nella precisione con cui scegliamo quanta potenza impiegare. Il futuro dell’intelligenza artificiale potrebbe non appartenere soltanto alle macchine capaci di fare tutto, ma anche a quelle abbastanza ben progettate da non doverlo fare.

Carlo Maria Medaglia Prof. Carlo Maria Medaglia, Delegato del Rettore per la Terza Missione, l’Innovazione Didattica e l’Intelligenza Artificiale dell’Università degli Studi Telematica IUL

© Riproduzione riservata

Carlo Maria Medaglia