L’E1 è una zona di circa 12 km² situata tra il margine orientale di Gerusalemme e l’insediamento israeliano di Ma’ale Adumim. Israele ha progettato da anni la costruzione di un quartiere-area residenziale: l’area è strategicamente necessaria per garantire la continuità e la sicurezza di Ma’ale Adumim e di Gerusalemme. Nel dibattito internazionale, l’area E1 viene spesso descritta come la tessera di un progetto destinato a “frammentare” il territorio palestinese e a compromettere qualsiasi futura soluzione politica. Ma per comprendere la questione occorre partire da un elemento che, dopo il 7 ottobre 2023, non può più essere considerato secondario: la sicurezza.

Per Israele, la geografia è una componente essenziale della sicurezza nazionale. È un Paese stretto tra il Mediterraneo e territori che, in alcuni punti, lasciano una distanza di pochi chilometri tra il confine e il cuore del Paese. Il 7 ottobre ha dimostrato quanto rapidamente una minaccia possa trasformarsi in una realtà concreta e quanto il controllo degli accessi e delle aree strategiche possa diventare determinante. In questo contesto, la profondità strategica territoriale non è un concetto astratto, ma una concreta esigenza di sicurezza. E1 si trova in una posizione geografica di particolare rilievo, tra Gerusalemme e Ma’ale Adumim. Per questo, qualsiasi discussione sul suo futuro dovrebbe considerare non soltanto le implicazioni politiche, ma anche le esigenze di sicurezza israeliane e la realtà geografica dell’area.

Occorre poi ricondurre il dibattito alle dimensioni concrete del progetto. L’area E1 misura complessivamente 12,1 chilometri quadrati, mentre il piano edilizio interessa 0,483 chilometri quadrati: circa il 4% dell’intera area. Parlare di una trasformazione radicale del territorio significa quindi ignorare le proporzioni reali del progetto. Esiste inoltre un elemento assente dal dibattito: le infrastrutture previste per garantire la continuità della mobilità palestinese. Il piano comprende infatti la Route 80, principale collegamento tra Betlemme e Ramallah, e la cosiddetta “Life Fabric Road”, tra a-Za’im e al-Eizariya. Secondo la decisione del governo israeliano, queste infrastrutture mirano a evitare interruzioni nella continuità dei trasporti e a facilitare gli spostamenti della popolazione palestinese.

Anche la narrazione di una “nuova realtà sul terreno” richiede maggiore precisione. Il piano E1 ha ricevuto l’approvazione definitiva il 20 agosto 2025, al termine di un lungo iter di pianificazione. Le sue origini risalgono tuttavia a circa trent’anni fa, all’epoca del governo di Yitzhak Rabin. Non siamo quindi di fronte a un progetto improvvisato o nato nell’ultimo anno, ma alla conclusione di un processo che attraversa decenni della politica israeliana. È legittimo avere opinioni diverse sul futuro dell’area. È invece fuorviante presentare come improvvisa una decisione che affonda le proprie radici in un processo iniziato molti anni fa. Criticare le scelte israeliane fa parte del legittimo dibattito internazionale. Ma una politica credibile non può essere costruita attraverso una condanna a senso unico. Se si discute del futuro politico dei territori, è necessario affrontare anche il terrorismo palestinese, l’incitamento alla violenza e il sistema di sostegno finanziario dell’Autorità Palestinese ai terroristi e alle loro famiglie. Ignorare questi elementi significa raccontare soltanto una parte della realtà.

Infine, esiste una dimensione storica che non può essere ignorata. Il legame del popolo ebraico con la Terra d’Israele è ampiamente documentato. La Dichiarazione Balfour del 1917 riconobbe il sostegno britannico alla costituzione di una patria nazionale per il popolo ebraico in Palestina. Questo non significa che la storia possa, da sola, determinare le soluzioni politiche del presente. Significa però che nessuna discussione seria può prescindere dalla storia, dai diritti e dalle esigenze di sicurezza israeliane. E1 merita dunque un dibattito fondato sui fatti, non sulla retorica. La complessità del conflitto israelo-palestinese non può essere ridotta a una singola area sulla mappa, né E1 può essere trasformata nel simbolo di una realtà molto più ampia, nella quale sicurezza, geografia, storia e prospettive politiche sono inevitabilmente intrecciate.

Jonathan Peled Ambasciatore d’Israele in Italia

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