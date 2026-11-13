Rilancia il Capogruppo di FI in Commissione Bilancio al Senato, relatore del Ddl Capitali che l’ha portata nelle scuole. Obiettivi renderla materia a sé e coinvolgere imprese e associazioni

Nel Mese dell’Educazione Finanziaria Lei ha promosso al Senato l’iniziativa “Imparare a scegliere”. Ma quanto pesa davvero la scarsa cultura finanziaria sull’economia italiana?

«L’analfabetismo finanziario rappresenta una forma di vulnerabilità sociale, non solo individuale. L’Italia, storicamente, vive un paradosso: nonostante la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiori i 6.500 miliardi di euro, in gran parte questa risorsa resta immobilizzata in conti correnti infruttiferi, per una diffusa avversione al rischio dovuta proprio alla limitata alfabetizzazione finanziaria. Risparmio privato, quindi, che non si trasforma in capitale per l’economia reale».

Nel 2024, con la legge Capitali, il Governo, su Sua proposta legislativa, ha introdotto l’educazione finanziaria a scuola, nell’insegnamento dell’educazione civica. A oltre due anni di distanza, qual è il bilancio di questa scelta?

«È una riforma strategica che ho fortemente voluto e perseguito, una semina i cui frutti si vedranno nel lungo periodo poiché garantirà alle nuove generazioni una “cassetta degli attrezzi” fondamentale per pianificare il proprio futuro e tutelarsi dagli imprevisti. Dai primi sondaggi sul gradimento dell’educazione finanziaria nelle scuole emerge che il 77,8% degli italiani ritiene l’educazione finanziaria una priorità. Perciò puntiamo a renderla in futuro una vera e propria materia autonoma, strutturata nel percorso scolastico».

L’Italia è un Paese di grandi risparmiatori, ma non sempre di investitori consapevoli. Quanto può contribuire l’educazione finanziaria a trasformare il risparmio privato in investimenti produttivi, sostenendo crescita delle imprese e competitività?

«Gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori, ma dispongono di un patrimonio enorme semplicemente parcheggiato sui conti correnti, quindi risorse ferme, erose dall’inflazione, che non producono crescita per il Paese. Avvicinare i cittadini ai mercati dei capitali significa trasformare questa ricchezza privata in un motore per l’economia nazionale, offrendo al tempo stesso ai risparmiatori strumenti per tutelare il proprio potere d’acquisto».

La Commissione europea ha lanciato la strategia sull’alfabetizzazione finanziaria nell’ambito della Savings and Investments Union, per avvicinare i cittadini ai mercati dei capitali. Quali opportunità si aprono per l’Italia?

«La strategia lanciata dalla Commissione europea va esattamente nella direzione su cui stiamo lavorando da anni in Parlamento. Tra le opportunità per il nostro Paese, sviluppare i Savings and Investments Accounts (SIA), uno strumento su cui le principali associazioni del settore bancario, assicurativo e finanziario italiano stanno lavorando per rendere l’investimento semplice e fiscalmente vantaggioso. Inoltre, il tessuto produttivo italiano si regge sulle piccole e medie imprese che hanno storicamente una forte dipendenza dal credito bancario. Una maggiore cultura finanziaria permetterebbe di diversificare le fonti di finanziamento, facendo affluire capitali direttamente verso le aziende. Il rischio che l’integrazione finanziaria europea dreni risorse verso altre piazze finanziarie esiste, è una preoccupazione legittima. Per evitarlo servono incentivi mirati, come sgravi fiscali e agevolazioni sugli investimenti di medio-lungo termine in strumenti finanziari emessi da imprese italiane. La stabilità politica e la credibilità dei conti pubblici che questo Governo sta dimostrando sono la precondizione essenziale. Se l’Italia mantiene un quadro fiscale attrattivo e imprese solide, i capitali non scappano all’estero».

Legge di Bilancio 2027. Tra interventi fiscali, misure per le famiglie e incentivi al risparmio, quanto è importante accompagnare le politiche economiche con strumenti che aiutino i cittadini a comprenderle e utilizzarle?

«Possiamo approvare la migliore legge di bilancio possibile per sostenere il potere d’acquisto, tutelare le famiglie e incentivare il risparmio, ma se il cittadino non possiede gli strumenti per comprendere queste opportunità e utilizzarle, l’intervento rischia di restare lettera morta. Perciò ripeto che l’educazione finanziaria è prima di tutto uno strumento di libertà e consapevolezza. In merito alle nuove iniziative parlamentari, il percorso che abbiamo avviato non è affatto concluso. Dobbiamo fare un ulteriore salto di qualità, coinvolgendo non solo gli studenti ma anche le famiglie; dobbiamo promuovere una cultura previdenziale e assicurativa complessiva, perché le sfide demografiche impongono ai giovani e ai lavoratori di pianificare per tempo il proprio futuro.

6. L’ultima indagine di Bankitalia sulle microimprese evidenzia progressi nelle competenze finanziarie, ma anche lacune nella conoscenza dei concetti economici fondamentali. Quali interventi servirebbero per rafforzare la cultura finanziaria di chi fa impresa e aiutare le PMI a crescere? Per aiutare concretamente chi fa impresa a crescere e a essere più competitivo, occorre formazione mirata per gli imprenditori ma anche elevare la qualità dei rapporti e del dialogo con le banche. Questa crescita culturale va accompagnata con misure sul fronte del fisco, dell’innovazione tecnologica e delle infrastrutture, con una particolare attenzione al Mezzogiorno».

Oggi il rapporto con il denaro passa sempre più attraverso piattaforme digitali, pagamenti elettronici e applicazioni fintech. Nuove opportunità, ma anche rischi: dalle frodi online agli investimenti poco consapevoli. Quale equilibrio dovrebbero trovare Governo e autorità di vigilanza tra innovazione, educazione e tutela dei risparmiatori?

«La digitalizzazione ha cambiato radicalmente il nostro modo di comunicare, di lavorare e di gestire le nostre risorse economiche. Oggi tutti hanno a portata di clic pagamenti elettronici, piattaforme di investimento online, valute digitali. Un’enorme opportunità di inclusione ma anche terreno di insidie reali, in primis i rischi di truffe informatiche e la facilità di indebitamento, aspetti che richiedono una presa in carico di queste nuove problematiche da parte delle istituzioni. Per vincere questa sfida culturale lo Stato non può agire da solo ma è fondamentale consolidare e strutturare un rapporto di collaborazione continuo tra le istituzioni parlamentari, autorità di vigilanza e associazioni che da anni operano sul territorio».

L’educazione finanziaria riguarda anche il lavoro e la previdenza. Molti cittadini faticano a comprendere la composizione della propria retribuzione, i vantaggi del welfare aziendale e soprattutto le prospettive pensionistiche. Il recepimento della direttiva europea sulla trasparenza salariale è l’occasione giusta per promuovere maggiore consapevolezza economica tra i lavoratori?

«Assolutamente sì. Ancora oggi molti lavoratori ricevono una busta paga che faticano a decifrare. Questa mancanza di consapevolezza rischia di tradursi in scelte subite anziché governate, soprattutto quando si guarda al futuro pensionistico. Il recepimento della direttiva europea sulla trasparenza salariale rappresenta quindi un passaggio importante: fare chiarezza sulla struttura delle retribuzioni significa dare ai lavoratori gli strumenti per comprendere il reale valore del proprio impegno professionale e per pianificare con maggiore lucidità il proprio percorso previdenziale».

Guardiamo lontano. Quale dovrebbe essere il salto di qualità nelle politiche pubbliche per l’educazione finanziaria?

«Il nostro obiettivo non è formare milioni di esperti di finanza, ma cittadini più consapevoli. Tra le priorità, rendere l’educazione finanziaria una materia autonoma, con uno spazio stabile e dedicato e docenti adeguatamente formati, e raggiungere anche gli adulti e le famiglie, colmando quel divario di alfabetizzazione che ancora ci penalizza rispetto alla media europea. Il risultato concreto che vorrei vedere raggiunto entro la fine di questa legislatura sono i primi dati tangibili di una maggiore partecipazione dei risparmiatori italiani ai mercati dei capitali, segno che la conoscenza si è tradotta in fiducia e sviluppo per l’intero Paese».

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Paolo Bozzacchi