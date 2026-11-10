Gadi Eisenkot, ex capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano, ha ricevuto domenica dal presidente Isaac Herzog l’incarico di formare il nuovo governo. Se ci riuscirà, sarà il primo premier mizrahi della storia di Israele: il primo, cioè, di famiglia ebraica originaria del mondo arabo e mediorientale, quella che in Italia si tende a chiamare, con qualche imprecisione, sefardita. Ha 28 giorni, prorogabili di altri 14, per mettere insieme quello che ha definito un «governo nazionale d’emergenza», promettendo per riuscirci «atti politici creativi e non convenzionali».

Il voto del 27 ottobre ha prodotto una Knesset senza maggioranza. Il Likud di Benjamin Netanyahu resta il primo partito con 27 seggi su 120, ma la coalizione uscente, che comprende l’estrema destra di Itamar Ben-Gvir (Otzma Yehudit) e di Bezalel Smotrich (Sionismo Religioso) e i due partiti ultraortodossi, si ferma a 53. Il fronte avversario ne conta 48: Yashar, il partito centrista fondato da Eisenkot, 21; B’Yachad, la lista comune dell’ex premier Naftali Bennett e di Yair Lapid, 12; i Democratici di Yair Golan, nati dalla fusione di laburisti e Meretz, 8; Yisrael Beytenu, la destra laica di Avigdor Liberman, 7. I due partiti arabi, l’islamista moderato Ra’am e la Lista Comune, hanno ottenuto il record di 19 seggi e hanno indicato Eisenkot, che ha così raccolto 67 raccomandazioni contro le 46 di Netanyahu.

Sulla carta la maggioranza c’è, nei fatti no. Liberman voterà contro qualsiasi governo che si regga sui voti arabi, anche solo esterni, perché a suo dire durerebbe poco e riconsegnerebbe il Paese a Netanyahu. In compenso, pur di chiudere l’era Netanyahu, si è detto pronto a «compromessi dolorosi» sulla leva degli ultraortodossi, la battaglia di una vita, aprendo a Ebraismo della Torah Unito, il partito haredi ashkenazita da 7 seggi; l’altro partito religioso, il sefardita Shas, smentisce ufficialmente, ma – secondo fonti vicine ai suoi rabbini – non si opporrebbe: ne uscirebbe una maggioranza di 61 seggi, uno solo oltre la soglia. Eisenkot però pone quattro condizioni: Israele Stato ebraico e democratico, i valori della Dichiarazione d’indipendenza, servizio militare o civile obbligatorio per tutti, Hamas riconosciuta come organizzazione terroristica da distruggere. La terza frena gli ultraortodossi, la quarta gli arabi.

Herzog ha caldeggiato un’intesa tra i due rivali. Netanyahu invoca un «governo di unità nazionale» che includa però tutti i suoi alleati e accusa il rivale di voler governare con «sostenitori del terrorismo». Eisenkot, che ha perso a Gaza il figlio Gal, esclude di sedere con chi guidava il Paese il 7 ottobre. Martedì si insedia la nuova Knesset; se Eisenkot fallirà toccherà a Netanyahu, e poi forse di nuovo alle urne. Il passaggio più rivelatore è venuto da Mansour Abbas, leader di Ra’am. Davanti a Herzog ha evitato di definire Hamas un’organizzazione terroristica, chiedendo che gli si lasci «uno spazio per proteggere me stesso e la mia famiglia». Abbas non è un estremista: ha condannato il 7 ottobre e chiede il disarmo di Hamas. E la sua famiglia vive a Maghar, in Galilea, in territorio israeliano. Proprio qui sta il problema. Tutti i leader israeliani sono minacciati, e in questa campagna Eisenkot, Bennett, Golan e Liberman lo sono stati apertamente, ma nessuno ha dichiarato di adattare le proprie parole alla paura. Abbas ammette invece che una minaccia può dettare ciò che dice. O è davvero condizionabile, o usa la paura come alibi verso il proprio elettorato: in entrambi i casi è difficile immaginarlo come stampella di un governo chiamato a decidere di guerra e sicurezza, di Hamas e di Gaza.

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Paolo Crucianelli