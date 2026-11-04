Nelle dinamiche fluide e spesso spietate della competizione elettorale italiana, la partita per la formazione del prossimo esecutivo non si esaurisce affatto nella rigida e polarizzante logica dello scontro binario tra destra e sinistra. Il risultato finale si deciderà piuttosto nelle sfumature, lungo quei margini tattici e attraverso quel pragmatismo civico o autonomista capaci di spostare equilibri e voti decisivi. È precisamente in questo ristretto spazio di manovra che prende forma la scommessa parallela di due figure profondamente diverse per percorso, stile e collocazione, ma accomunate dal medesimo obiettivo: Carlo Calenda e Cateno De Luca. Entrambi puntano a risultare determinanti per la formazione di un eventuale nuovo governo guidato dal centrodestra.

L’apporto di De Luca

Tuttavia, l’analisi dei numeri e degli scenari elettorali suggerisce che, alla fine, soltanto uno dei due potrebbe riuscire a far pesare davvero la propria scommessa. Il primo scenario ruota attorno all’ipotesi di una vittoria netta della coalizione di centrodestra e vede come protagonista Cateno De Luca con il suo movimento, Sud Chiama Nord. Aderendo all’alleanza con la maggioranza e stringendo un’intesa strategica con Giorgia Meloni, De Luca ha scommesso tutto sulla forza d’urto del civismo territoriale e sulla rete dei sindaci. La sua ambizione è quella di ribaltare i pronostici dei sondaggi tradizionali: se il 2% di partenza in Sicilia dovesse combinarsi con una spinta nazionale capace di portare la sua lista oltre la soglia del 3%, l’apporto di Sud Chiama Nord potrebbe rivelarsi fondamentale per consolidare la maggioranza e garantire stabilità all’esecutivo. In questa eventualità, De Luca non sarebbe una comparsa, ma un fattore determinante negli equilibri politici, pronto a rivendicare un peso rilevante e a consacrare il proprio percorso con un riconoscimento di prim’ordine.

E quello di Calenda

Di segno diverso è la seconda prospettiva, che si concretizzerebbe qualora la spinta della coalizione non fosse sufficiente a raggiungere una maggioranza autosufficiente dopo il voto. In uno scenario di potenziale impasse o di numeri risicati al Senato, l’uomo determinante potrebbe diventare Carlo Calenda. Avendo optato per una corsa autonoma, con una propria proposta politica e la candidatura alla guida del governo, il leader di Azione potrebbe ritrovarsi nella posizione di interlocutore esterno in grado di svolgere il ruolo di ago della bilancia nella formazione dell’esecutivo. Forte di una significativa prossimità ideologica e programmatica su alcuni dossier strategici — dalla giustizia alla politica estera, dalla collocazione internazionale alla difesa europea —, un eventuale apporto di Calenda e della sua pattuglia parlamentare potrebbe rappresentare la chiave di volta per consentire al centrodestra di governare.

I due percorsi alternativi

All’orizzonte si delineano così due progetti, due scommesse e due percorsi alternativi tra loro, destinati a misurarsi con scenari politici differenti. Se la forza del centrodestra e la spinta civica dal basso saranno sufficienti per imporsi fin da subito, sarà Cateno De Luca a recitare il ruolo della pedina determinante negli equilibri della contesa. Se, invece, la coalizione dovesse fermarsi prima del traguardo, l’uscita dallo stallo potrebbe passare attraverso una convergenza tattica e programmatica con Carlo Calenda, che in quel caso si candiderebbe a diventare il vero ago della bilancia della tornata elettorale. Due uomini, dunque, e due diverse strategie. Ma soltanto uno di loro, alla fine dei giochi, potrebbe davvero trovarsi nella condizione di incidere sugli equilibri della prossima legislatura.

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Salvo Di Bartolo