Affluenza record domenica e lunedì alle elezioni per il rinnovo della componente togata del Consiglio superiore della magistratura. I dati raccolti si attestano attorno al 90% degli aventi diritto. Venti i posti da assegnare a Palazzo Bachelet. Questa mattina inizierà lo spoglio delle schede: saranno scrutinate prima quelle per i componenti requirenti e di legittimità.

Domani toccherà invece ai componenti di merito. I numeri che arrivano dai distretti giudiziari restituiscono un quadro di partecipazione particolarmente elevata, con punte che in diversi uffici sfiorano o raggiungono la totalità degli elettori. A Bergamo hanno votato 70 magistrati su 72 aventi diritto, pari a oltre il 97%; a Lecce 273 su 277, quasi il 99%. A Messina si sono presentati alle urne 149 magistrati su 153, mentre a Ravenna hanno votato 28 dei 29 aventi diritto. A Isernia, addirittura, hanno votato tutti e 13 i magistrati in servizio.

Numeri significativi anche nei distretti più grandi, dove la partecipazione elevata assume un peso particolare per la consistenza del corpo elettorale. A Roma hanno votato 681 magistrati su 769, pari a circa l’89%. A Milano i votanti sono stati 451 su 511, quasi l’88%, mentre a Torino hanno partecipato 269 magistrati su 311, oltre l’86%. In Cassazione, dove gli aventi diritto erano 450, si sono recati alle urne in 402, con un’affluenza dell’89,3%. Anche in altri uffici di grandi dimensioni la partecipazione è stata consistente. A Palermo hanno votato 254 magistrati su 280, oltre il 90%; a Catania 220 su 231, circa il 95%. A Bari i votanti sono stati 185 su 203, mentre a Bologna hanno partecipato 174 magistrati su 197. A Firenze, invece, si sono presentati alle urne 174 dei 209 aventi diritto, pari a circa l’83%.

Il dato di Catanzaro, con 257 votanti su 314, si attesta intorno all’82%, mentre a Cagliari hanno votato 107 magistrati su 119, quasi il 90%. A Brescia la partecipazione è stata di 137 su 154, mentre a Venezia hanno votato 137 magistrati su 159. A Trieste si sono recati alle urne 69 magistrati su 77. La partecipazione è stata elevata anche in numerosi uffici di dimensioni più contenute. A Parma hanno votato 39 magistrati su 40; a Rimini 31 su 32; a Ferrara 28 su 30. A Forlì i votanti sono stati 23 su 25, mentre a Savona hanno partecipato 27 dei 31 aventi diritto. A Mantova si sono presentati alle urne 28 magistrati su 31 e a Cremona 22 su 26. Più contenuta, invece, la partecipazione a Reggio Emilia, con 31 votanti su 42, e a Modena, con 43 su 53.

Lo spoglio consentirà di verificare gli equilibri che emergeranno dal voto e di misurare il peso delle varie correnti. Occhi puntati sul giudice Cosimo Ferri, leader storico di Magistratura indipendente, la corrente moderata delle toghe, più volte sottosegretario, che ha deciso di correre da indipendente e che in questa campagna elettorale è stato spesso attaccato per i suoi trascorsi. Una sua affermazione sarebbe la migliore prova che i magistrati non si sono fatti “condizionare”. Ma proprio le candidature degli indipendenti potrebbero essere la vera sorpresa di queste elezioni.

Intanto, prende il via anche la votazione in Parlamento per l’elezione dei dieci componenti laici del Csm. Oggi pomeriggio Camera e Senato si riuniranno in seduta comune. Il quorum previsto per le prime votazioni è molto alto: la maggioranza qualificata dei componenti.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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