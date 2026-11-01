Francesco Maselli, analista politico e giornalista del quotidiano francese L’Opinion, analizza per noi il ritorno anticipato in Francia della presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde.

Quali sono le sue intenzioni?

«Se le conoscessimo, avremmo uno scoop. Per ora abbiamo le sue dichiarazioni: Lagarde ha spiegato di voler ritrovare la libertà di parola che il ruolo di presidente della Bce inevitabilmente limita. Il suo obiettivo è quindi intervenire nel dibattito pubblico francese. È già un posizionamento politico, soprattutto sui temi di bilancio, sui quali la Francia attraversa una fase estremamente complicata. C’è anche chi ipotizza una sua candidatura alle presidenziali, ma siamo alla fine di ottobre e i tempi sono molto stretti: le candidature saranno a febbraio, quaranta giorni prima della scadenza bisogna presentare almeno 500 firme di eletti locali o parlamentari. Mancano quindi quattro mesi. Non basta annunciare una candidatura: bisogna costruire una campagna elettorale. È rarissimo che qualcuno si presenti all’ultimo momento».

Lagarde è una personalità molto conosciuta. Non le consentirebbe di partire avvantaggiata?

«Deve comunque partire da zero. Innanzitutto deve convincere gli altri esponenti che si muovono nel suo stesso campo politico a ritirarsi. Non è un passaggio banale, soprattutto con una scadenza così ravvicinata».

Quale sarebbe il suo spazio politico?

«Il centro. Lagarde è stata ministra dell’Economia con Nicolas Sarkozy ed era molto vicina all’allora presidente. Il suo riferimento naturale resta un’area di centrodestra molto ampia».

La presenza di Édouard Philippe renderebbe difficile una candidatura di Lagarde.

«Non potrebbero coesistere. Lagarde dovrebbe essere l’unica candidata del centrodestra, in una coalizione molto larga, capace di comprendere anche il centro. Altrimenti non avrebbe possibilità di affermarsi. Il primo obiettivo sarebbe convincere gli altri candidati a ritirarsi, ma non è affatto scontato: hanno già investito risorse, avviato campagne e assunto impegni politici. Non è facile convincerli a fare un passo indietro».

C’è poi il problema di ricostruire un profilo politico. I francesi conoscono le sue posizioni?

«Questo è un problema decisivo. Tutti sanno chi è Christine Lagarde, ma pochi ricordano che cosa pensa sui principali temi politici. Non fa politica interna dal 2012: è passato molto tempo e dovrebbe ricostruire da capo il proprio profilo. Le presidenziali francesi sono un’elezione particolare, fortemente personale. Contano la capacità di incarnare una visione e di rappresentarla davanti al Paese. Non basta arrivare con un profilo tecnico e dimostrare talento, come potrebbe fare un Mario Draghi».

La notorietà internazionale non garantisce il consenso elettorale.

«Esattamente. Essere conosciuti non significa essere popolari. Oggi l’80% dei francesi chiede un cambiamento molto forte. È difficile immaginare che questo cambiamento possa essere incarnato dall’ex presidente della Bce e già direttrice generale del Fondo monetario internazionale. Una candidatura di Lagarde sarebbe un’operazione rischiosa. L’ipotesi più concreta è che voglia incidere maggiormente sul dibattito pubblico, senza necessariamente diventare candidata».

La prossima corsa all’Eliseo sembra articolarsi attorno a quattro poli: Mélenchon, Le Pen, Glucksmann e un candidato del centrodestra. È questa la configurazione più probabile?

«È uno degli scenari possibili. A sinistra c’è Raphaël Glucksmann, che rappresenta un riferimento per l’area socialdemocratica. Nel centrodestra moderato, invece, la competizione è aperta: ci sono Édouard Philippe, Gabriel Attal e Bruno Retailleau, presidente dei Républicains. Philippe è quello che oggi si trova più avanti, intorno al 14-15%. La sua campagna, tuttavia, non è particolarmente leggibile né efficace».

Se si votasse oggi, Marine Le Pen sarebbe in vantaggio…

«I sondaggi indicano Marine Le Pen in testa, ma la configurazione attuale non sarà quella definitiva. Alla fine avremo probabilmente un candidato unitario del centrodestra, mentre i rapporti di forza tra Glucksmann e Mélenchon saranno condizionati dalla dinamica del voto utile. Questa dinamica non è ancora partita. Le campagne elettorali francesi dimostrano quanto possano cambiare gli equilibri negli ultimi mesi».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro