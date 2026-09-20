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Elezioni Germania: Schwesig, la Lady di ferro socialdemocratica che può arginare AfD
Da “Barbie della costa” a “Lady di ferro”. Vi racconto la storia di Manuela Schwesig, SPD, presidente del Meclemburgo-Pomerania, altra regione dell’ex Germania dell’Est, che oggi, domenica 20 settembre, torna alle urne per eleggere il governo regionale dopo la vittoria schiacciante di AfD in Sachsen-Anhalt, e che tiene tutti noi con il fiato sospeso, in particolare il cancelliere Merz, la cui CDU è data al 6%. La storia di “Manu” è una storia politica e personale fatta di ascese, cadute e seconde partenze. Nasce nel 1974 a Frankfurt an der Oder, nell’allora DDR. Aveva 15 anni quando cadde il Muro. Nel 2013, a 39 anni, entra nel terzo governo Merkel, la Große Koalition CDU/CSU-SPD, come ministra federale della Famiglia, degli Anziani, delle Donne e dei Giovani. Rimane fino al 2017. All’inizio viene spesso sottovalutata. Lorenz Caffier, allora leader CDU nel Meclemburgo, la definisce “Barbie della costa”, perché bella, giovane e bionda. Quando nel 2017 lascia il governo Merkel e diventa presidente del Meclemburgo-Pomerania, Caffier dovette lavorare con lei in coalizione, e Schwesig restituisce con gli interessi il “complimento” dicendo: “Nella vita ci si incontra sempre due volte”.
Già durante gli anni da ministra nel governo Merkel, la “Barbie” diventa “Iron Lady”, e viene descritta dagli alleati una negoziatrice durissima. Da nove anni è ininterrottamente alla guida della Regione, portando l’Spd nel 2021 al 39,6%. Oggi governa con la Linke. Nel settembre 2019 la prima crisi personale: a 45 anni, annuncia di avere un tumore al seno. Riduce gli impegni e lascia alcune responsabilità nella SPD nazionale, ma non lascia la presidenza del Land e continua a governare durante le cure. Nel maggio 2020 annuncia di essere guarita. La malattia diventa parte della sua biografia pubblica e politica. Ma i problemi non sono finiti: scoppia lo scandalo Nord Stream 2, Schwesig continua la tradizionale politica del Mecklenburg-Vorpommern di stretti rapporti economici con la Russia e sostiene Nord Stream 2. Nel 2021 il suo governo promuove la controversa “Fondazione per la protezione del clima del Meclemburgo-Pomerania Anteriore”. Dietro l’obiettivo ufficiale della tutela climatica, la fondazione svolge anche attività destinate a consentire il completamento del gasdotto nonostante la minaccia delle sanzioni statunitensi. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, questa vicenda diventa un enorme problema politico per Schwesig e oggetto di fortissime critiche. Dopo il 24 febbraio 2022, Schwesig rompe con la precedente politica verso Mosca. Il suo governo sposta progressivamente l’asse internazionale del Land verso Scandinavia, Paesi baltici e Ucraina.
Arriviamo alla campagna elettorale in corso. Il suo programma ha come titolo “crescita/rilancio, coesione e rispetto”. È molto concreto: investimenti, economia regionale, lavoro, famiglia, scuola, sanità e servizi. Tra le misure: piano pluriennale di investimenti; sostegno alle imprese; asili gratuiti e investimenti nelle scuole; sostegno alla casa; politiche per giovani e anziani; rafforzamento della contrattazione collettiva e dei servizi nelle aree rurali. Sull’immigrazione, chiarezza: integrazione attraverso lingua, scuola e lavoro; necessità di lavoratori stranieri per il mercato del lavoro; rispetto delle regole e applicazione dei rimpatri per chi non ha diritto di rimanere, soprattutto in presenza di reati. Lo slogan di questa campagna è «Die Frau gegen Blau», «La donna contro il blu», il colore di AfD. La campagna viene fortemente personalizzata intorno a Schwesig: è lei che trascina l’SPD e non viceversa. Giovedì scorso la rete nazionale ZDF mostra gli ultimissimi sondaggi: l’Spd partito malissimo, supera di un punto AfD in grande spolvero grazie al successo in Sachsen Anhalt: 37% a 36% e il 61% degli intervistati vuole che Schwesig continui ad essere presidente, contro il 30% del candidato AfD. È un corpo a corpo “Manu” contro AfD.
Anche quella del Meclemburgo è una elezione con serissimi risvolti nazionali: la CDU è data al 6%, una caporetto storica, Merz rischia il cancellierato. La Linke che governa con Schwesig, è al 9%, non basteranno i suoi voti per governare e, con questi numeri, potrebbe servire anche l’ingresso dei Verdi, sempre che superino lo sbarramento del 5%. Manuela Schwesig rappresenta un SPD che non c’è più, nascosto e “inguattato” dentro un governo federale che sembra non parlare più a nessuno. Schwesig è forte, umana, empatica, non ha paura né del potere né del populismo di AfD. Ha attraversato le montagne russe sia nella vita politica che nella vita privata, ma sta lì e dice con il suo corpo: “Se volete me votate SPD”. Se Schwesig dovesse vincere questa ultima battaglia, l’SPD prenda appunti, la situazione drammatica in Germania si affronta come “Manu” e non come Klingbeil, il vicecancelliere SPD, che tanto quanto Merz è responsabile di questo disastro che ci è dato da vivere nella ex locomotiva d’Europa. Cara SPD, ti regalo il prossimo slogan: più Schwesig, meno Klingbeil.
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