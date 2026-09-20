Da “Barbie della costa” a “Lady di ferro”. Vi racconto la storia di Manuela Schwesig, SPD, presidente del Meclemburgo-Pomerania, altra regione dell’ex Germania dell’Est, che oggi, domenica 20 settembre, torna alle urne per eleggere il governo regionale dopo la vittoria schiacciante di AfD in Sachsen-Anhalt, e che tiene tutti noi con il fiato sospeso, in particolare il cancelliere Merz, la cui CDU è data al 6%. La storia di “Manu” è una storia politica e personale fatta di ascese, cadute e seconde partenze. Nasce nel 1974 a Frankfurt an der Oder, nell’allora DDR. Aveva 15 anni quando cadde il Muro. Nel 2013, a 39 anni, entra nel terzo governo Merkel, la Große Koalition CDU/CSU-SPD, come ministra federale della Famiglia, degli Anziani, delle Donne e dei Giovani. Rimane fino al 2017. All’inizio viene spesso sottovalutata. Lorenz Caffier, allora leader CDU nel Meclemburgo, la definisce “Barbie della costa”, perché bella, giovane e bionda. Quando nel 2017 lascia il governo Merkel e diventa presidente del Meclemburgo-Pomerania, Caffier dovette lavorare con lei in coalizione, e Schwesig restituisce con gli interessi il “complimento” dicendo: “Nella vita ci si incontra sempre due volte”.

Già durante gli anni da ministra nel governo Merkel, la “Barbie” diventa “Iron Lady”, e viene descritta dagli alleati una negoziatrice durissima. Da nove anni è ininterrottamente alla guida della Regione, portando l’Spd nel 2021 al 39,6%. Oggi governa con la Linke. Nel settembre 2019 la prima crisi personale: a 45 anni, annuncia di avere un tumore al seno. Riduce gli impegni e lascia alcune responsabilità nella SPD nazionale, ma non lascia la presidenza del Land e continua a governare durante le cure. Nel maggio 2020 annuncia di essere guarita. La malattia diventa parte della sua biografia pubblica e politica. Ma i problemi non sono finiti: scoppia lo scandalo Nord Stream 2, Schwesig continua la tradizionale politica del Mecklenburg-Vorpommern di stretti rapporti economici con la Russia e sostiene Nord Stream 2. Nel 2021 il suo governo promuove la controversa “Fondazione per la protezione del clima del Meclemburgo-Pomerania Anteriore”. Dietro l’obiettivo ufficiale della tutela climatica, la fondazione svolge anche attività destinate a consentire il completamento del gasdotto nonostante la minaccia delle sanzioni statunitensi. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, questa vicenda diventa un enorme problema politico per Schwesig e oggetto di fortissime critiche. Dopo il 24 febbraio 2022, Schwesig rompe con la precedente politica verso Mosca. Il suo governo sposta progressivamente l’asse internazionale del Land verso Scandinavia, Paesi baltici e Ucraina.

Arriviamo alla campagna elettorale in corso. Il suo programma ha come titolo “crescita/rilancio, coesione e rispetto”. È molto concreto: investimenti, economia regionale, lavoro, famiglia, scuola, sanità e servizi. Tra le misure: piano pluriennale di investimenti; sostegno alle imprese; asili gratuiti e investimenti nelle scuole; sostegno alla casa; politiche per giovani e anziani; rafforzamento della contrattazione collettiva e dei servizi nelle aree rurali. Sull’immigrazione, chiarezza: integrazione attraverso lingua, scuola e lavoro; necessità di lavoratori stranieri per il mercato del lavoro; rispetto delle regole e applicazione dei rimpatri per chi non ha diritto di rimanere, soprattutto in presenza di reati. Lo slogan di questa campagna è «Die Frau gegen Blau», «La donna contro il blu», il colore di AfD. La campagna viene fortemente personalizzata intorno a Schwesig: è lei che trascina l’SPD e non viceversa. Giovedì scorso la rete nazionale ZDF mostra gli ultimissimi sondaggi: l’Spd partito malissimo, supera di un punto AfD in grande spolvero grazie al successo in Sachsen Anhalt: 37% a 36% e il 61% degli intervistati vuole che Schwesig continui ad essere presidente, contro il 30% del candidato AfD. È un corpo a corpo “Manu” contro AfD.

Anche quella del Meclemburgo è una elezione con serissimi risvolti nazionali: la CDU è data al 6%, una caporetto storica, Merz rischia il cancellierato. La Linke che governa con Schwesig, è al 9%, non basteranno i suoi voti per governare e, con questi numeri, potrebbe servire anche l’ingresso dei Verdi, sempre che superino lo sbarramento del 5%. Manuela Schwesig rappresenta un SPD che non c’è più, nascosto e “inguattato” dentro un governo federale che sembra non parlare più a nessuno. Schwesig è forte, umana, empatica, non ha paura né del potere né del populismo di AfD. Ha attraversato le montagne russe sia nella vita politica che nella vita privata, ma sta lì e dice con il suo corpo: “Se volete me votate SPD”. Se Schwesig dovesse vincere questa ultima battaglia, l’SPD prenda appunti, la situazione drammatica in Germania si affronta come “Manu” e non come Klingbeil, il vicecancelliere SPD, che tanto quanto Merz è responsabile di questo disastro che ci è dato da vivere nella ex locomotiva d’Europa. Cara SPD, ti regalo il prossimo slogan: più Schwesig, meno Klingbeil.

Anna Paola Concia Ho lavorato in tutte le istituzioni italiane: Assessora al Comune di Firenze, Presidente di Agensport - Regione Lazio, Deputata della Repubblica, Consigliera di tre Ministre della Repubblica. Dal 2016 sono Coordinatrice del Comitato Organizzatore di “Didacta Italia”, l’edizione italiana di “Didacta International” la Fiera della Scuola più importante del mondo che si svolge in Germania. Sono sposata con Ricarda Concia, criminologa tedesca, con cui vivo a Francoforte dal 2014.

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