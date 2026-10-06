Per discutere delle elezioni in Brasile abbiamo incontrato Gabriela Lima, originaria di Fortaleza e coordinatrice a Bologna del Nucleo del Partito dei Lavoratori di Lula.

La sfida elettorale è molto equilibrata. Come la stai vivendo?

«In questa campagna c’è stata un’interferenza forte di Donald Trump. Lula difende la democrazia e la libertà di espressione. Bolsonaro invece ha indicato come nemici i giornalisti indipendenti ed è stato protagonista di posizioni antiscientifiche e contro i diritti».

Bolsonaro junior conserva però ancora molti consensi.

«Il Brasile è un Paese profondamente religioso e Bolsonaro ha trovato un forte sostegno negli evangelici, utilizzando la religione come strumento di mobilitazione politica. La Corte Suprema è ancora composta da giudici nominati dal padre Jair Bolsonaro. La famiglia ha avuto problemi giudiziari, anche legati al sistema delle cosiddette “rachadinhas”, che prevedeva l’assunzione di collaboratori ai quali veniva chiesto di restituire una parte dello stipendio».

Durante i governi Lula le disuguaglianze sono diminuite?

«Sì, soprattutto per formazione e accesso all’università. Lula ha investito nella formazione professionale e creato nuove università più di ogni altro Presidente brasiliano».

Perché il Nord-Est resta la sua roccaforte?

«Perché Lula ha realizzato la trasposizione del fiume São Francisco, portando acqua in zone colpite dalla siccità. Ma non è corretto ridurre il voto a una contrapposizione tra poveri che votano Lula e ricchi che votano nel Sud Ovest Bolsonaro. Esiste una classe media che ha beneficiato di alcune politiche di Lula e contemporaneamente le rifiuta».

Perché il populismo di Bolsonaro riesce a fare breccia anche tra persone povere?

«Perché la propaganda funziona».

La società brasiliana è molto polarizzata?

«Sì, ed è alimentata dai grandi media. Il sistema dell’informazione è molto concentrato nelle mani di poche famiglie, come la rete Globo. Anche il Partito dei Lavoratori ha indicato la regolamentazione dei media tra le riforme da affrontare».

Che ruolo ha la religione nella politica brasiliana?

«Il partito liberale ha avuto un forte sostegno dalle chiese evangeliche, mentre Lula ha cercato di parlare con tutte le confessioni e ha riconosciuto anche la cultura afro-discendente. Il Brasile è un Paese laico. Penso però che nella destra radicale ci sia una religiosità di facciata utilizzata per ottenere consenso».

Per te domenica si è scelto tra due modelli politici?

«Lula rappresenta la difesa della democrazia, dei diritti sociali, l’alternativa è l’autoritarismo di Bolsonaro».

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Giulio Alicanti