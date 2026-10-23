Yair Golan, ex vice capo di Stato Maggiore dell’esercito israeliano, guida i Democratici, il partito nato dalla fusione tra Labour e Meretz, ed è il principale leader dell’opposizione di centrosinistra a Netanyahu.

Mr Golan, le prossime elezioni saranno cruciali per Israele e per il Medio Oriente. Molti, anche nel mondo arabo, temono che un ritorno di Netanyahu sarebbe un disastro. Israele ha bisogno di prendere le distanze dalle azioni che ne stanno danneggiando la reputazione internazionale e di ripartire da un governo democraticamente più forte. Qual è il suo piano?

«Il nostro piano comincia con queste elezioni. La missione principale è sostituire il governo attuale, che sta trascinando Israele in un precipizio su molti fronti. Per riuscirci stiamo allargando il nostro blocco per formare un governo di coalizione. Il primo compito di questo governo sarà fermare la gravissima erosione delle fondamenta della democrazia israeliana e della sua sicurezza nazionale. Costituiremo subito una commissione d’inchiesta sul disastro del 7 ottobre, per riportare il Paese su un cammino di integrità, buonsenso e stabilità».

Per decenni arabi ed ebrei si sono fronteggiati convinti che la vittoria dell’uno significasse la distruzione dell’altro. Oggi quella convinzione sembra non reggere più. Le vecchie ostilità degli Stati arabi verso Israele si sono affievolite, ci sono gli accordi con l’Egitto, gli Accordi di Abramo, gli Emirati diventati un alleato affidabile. Molti giovani palestinesi rifiutano Hamas. La minaccia principale non è più il mondo arabo ma l’Iran, un avversario che Israele condivide con i Paesi del Golfo. Pensa che la situazione regionale sia sulla strada del miglioramento?

«Ha colto perfettamente la dinamica. Le forze moderate esistono in tutta la regione e con queste possiamo costruire relazioni strategiche per contenere l’Iran. Il governo attuale ha completamente fallito nel cogliere questa opportunità, e cambiare approccio sarà il cuore della nostra piattaforma. Dobbiamo ricostruire l’alleanza strategica con gli Stati Uniti e costruire una coalizione regionale con gli Stati arabi moderati per fermare l’avanzata dell’Iran. Serve inoltre un accordo più robusto che impedisca a Teheran di acquisire armi nucleari, mentre la diplomazia regionale lavora ad allargare la stabilità e gli accordi di pace».

Israele è una cartina di tornasole per tutto l’Occidente. Cosa significa per lei la parola democrazia, e come si tiene alla larga il populismo?

«Viviamo in un’epoca in cui molte democrazie sono sotto uno stress senza precedenti. Il populismo cresce ovunque e mina i valori democratici. Israele non ha una Costituzione formale, e questo ci rende estremamente vulnerabili. Abbiamo visto quanto rapidamente una leadership pericolosa possa smantellare dall’interno le garanzie democratiche. Dobbiamo fortificare subito lo Stato di diritto e difendere i princìpi fondamentali, l’eguaglianza davanti alla legge, la lotta alla corruzione, una giustizia indipendente, una solida divisione dei poteri che impedisca il prevalere dell’esecutivo. Per il futuro di Israele niente è più decisivo e più difficile di questo».

Israele ha bisogno di riformare le proprie istituzioni, a partire dalla giustizia?

«Non certo le riforme proposte da Netanyahu e dai suoi sodali, che vogliono indebolire il sistema giudiziario e concentrare un potere incontrollato nelle mani dell’esecutivo. I miglioramenti devono essere genuini. Ironicamente il ministro della Giustizia uscente, Yariv Levin, ha ottenuto l’esatto contrario: rifiutando di convocare la commissione per la nomina dei giudici ha compromesso l’efficienza del sistema e creato una grave carenza di magistrati. Una vera riforma significa efficienza e forza, non sottomissione politica».

La vostra coalizione perseguirà la soluzione a due Stati? E a quali condizioni?

«La soluzione a due Stati è un obiettivo di lungo periodo. Per garantire la sicurezza di Israele e preservarne nel tempo l’identità ebraica e democratica, sarà necessario separarsi dai palestinesi. Non accadrà dall’oggi al domani, sarà un processo graduale, ma deve cominciare. I primi passi essenziali sono fermare i tentativi di annessione unilaterale e smantellare gli avamposti illegali».

Verdiana Garau

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