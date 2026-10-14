Potrebbe essere un et-et invece che un aut-aut. L’indiscrezione di Yedioth Ahronoth (Ynet), tale per cui il presidente israeliano, Isaac Herzog, starebbe sondando la possibilità di un governo di unità nazionale tra il Likud e Yashar, risolverebbe tanti problemi. Ma lascerebbe anche insoddisfatti molti elettori. Le elezioni del 27 ottobre in Israele sono in parte viste come un plebiscito pro o contro Bibi Netanyahu.

Allo stato attuale, nessuno dei due schieramenti dispone di una maggioranza sicura nella Knesset, dove servono 61 seggi su 120. Da un lato, Netanyahu, con i partiti religiosi e la destra nazionalista. Dall’altro Eisenkot, intorno al quale si raccolgono forze accomunate soprattutto dalla volontà di chiudere la stagione del premier uscente. Da settimane, anzi, da mesi, i sondaggi danno un testa a testa così serrato da attribuire ai partiti arabi – Ra’am da una parte e la Lista Comune, che riunisce Hadash, Ta’al e Balad – il ruolo di bilancino. Se così fosse saremmo al doppio paradosso. Netanyahu ed Eisenkot insieme al governo, per giunta appoggiati dai rappresentanti della minoranza araba. Per Netanyahu significherebbe rinunciare agli alleati più controversi, bloccare le riforme giudiziarie e accettare una commissione indipendente sul 7 ottobre. Eisenkot, dal canto suo, dovrebbe spiegare agli elettori perché governare proprio con l’uomo che promette di mandare a casa. Le ritrosie sui partiti arabi sono quasi scontate da dire. Per una parte del Paese che non ha ancora elaborato il lutto del 7 ottobre – e come potrebbe? – vedersi governata da chi, in qualche maniera, è riconducibile ai carnefici di allora è fuori da qualsiasi logica.

Il quadro si complica ulteriormente con gli ultraortodossi. Secondo il Jerusalem Post, i loro due partiti di riferimento, Shas e United Torah Judaism, potrebbero perfino evitare di indicare al presidente uno dei due candidati alla premiership. Una scelta che renderebbe ancora più incerto il percorso verso una maggioranza. Sullo sfondo resta la questione della leva militare, che divide il mondo religioso da una parte consistente dell’opinione pubblica e delle opposizioni. Il disegno avrebbe una sua ragion d’essere, però. Il Paese ha bisogno di cautelarsi da un’eventuale paralisi politica. Anticamera di elezioni anticipate. La stabilità dell’esecutivo è, a sua volta, la garanzia politica per le Israel Defense Force di poter proseguire nelle proprie operazioni senza il rischio di essere messe sotto osservazione dai media, più di quanto già lo siano. Israele è, di fatto, in guerra. Le eventualità di nuove fiammate con l’Iran non sono soltanto esercizi di conversazione degli analisti.

Infine, c’è il discorso dell’immagine sulla scena internazionale. Israele deve uscire dall’isolamento diplomatico. Soprattutto sul fianco occidentale. Ma non è detto che un nuovo governo, senza Netanyahu, alleggerisca quel peso di antisionismo-antisemitismo che grava sulle considerazioni che molti dei governi e dell’opinione pubblica in Europa nutrono nei confronti di Gerusalemme. L’ufficio di presidenza ha smentito Ynet. Mossa dovuta. Tuttavia, ci sono i precedenti. Nel 2020 Benny Gantz entrò in un governo di unità con Netanyahu, accettando una rotazione alla guida dell’esecutivo che non si realizzò. Ancora prima, nel 1984, Shimon Peres e Yitzhak Shamir superarono una contrapposizione durissima per governare insieme. Allora fu possibile. Ma erano altri tempi. E le polarizzazioni erano meno accentuate.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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