TEL AVIV – Ha compiuto 77 anni l’altro ieri e 18 sono invece quelli che ha fatto complessivamente da primo ministro. Benjamin Netanyahu è il premier più anziano e longevo della storia d’Israele. Oggi molti ne chiedono un passo indietro. Ma lui sembra non volerne. Del resto, il consenso non gli manca. Al netto di quello che ha fatto e quanto sia nota la sua immagine, per quale motivo l’elettore dovrebbe confermare a Netanyahu un altro mandato? «C’è un punto di forza, Donald Trump, e una debolezza, Ofer Winter», schematizza Josh Hasten, giornalista di Jns News e in passato portavoce del Consiglio Yesha, l’organizzazione delle comunità ebraiche della Giudea e della Samaria. «Il recente endorsment del presidente Usa va oltre il sostegno politico. Trump ha dichiarato che, per quanto riguarda l’Iran, sarebbe disposto ad andare avanti soltanto con Bibi».

La telefonata di inizio settimana ha riaperto il dossier conflitto. Le voci di una terza ondata, molto probabilmente dopo le mid-term del 3 novembre, si fanno sempre più consistenti. Tuttavia, per attaccare, gli Stati Uniti hanno bisogno che a Gerusalemme ci sia un governo del tutto allineato. Da qui l’appoggio a Netanyahu. A conferma che queste elezioni vertono su uno solo punto: la sicurezza. L’Iran, il post-7 ottobre, la leva o meno per gli ultraortodossi hanno tutti come minimo comun denominatore la sopravvivenza dello Stato ebraico.

Questo porta Netanyahu a confermare quella linea da falco che l’ha sempre contraddistinto. Anche prima del massacro di tre anni fa. In una crisi costante, non è bene cambiare cavallo. «Il punto debole riguarda il partito del generale Winter», dice ancora Hasten. Amcha Yisrael (popolo d’Israele) è nato da poco, ha una connotazione di destra-laica. Potrebbe passare – lo diciamo per ragioni di sintesi – come una fotocopia del Likud. Il messaggio politico ruota intorno a tre elementi: sicurezza nazionale, identità ebraica e rinnovamento della leadership attraverso persone provenienti dal mondo militare. Il partito insiste sull’idea che la politica debba essere un servizio, non una carriera. È ancora incerto se Winter resterà in corsa oppure se deciderà di ritirarsi. I sondaggi lo danno sotto la soglia di sbarramento del 3,25%. «Per Netanyahu sarebbe importante che mollasse. Altrimenti molti voti della destra andrebbero semplicemente sprecati».

D’altra parte, il Likud potrebbe arrivare primo, ma senza stravincere. Ovvero confermare quanto dicono da mesi i sondaggi, il pareggio con Yashar, il partito di Gadi Eisenkot. Netanyahu sarebbe costretto a formare un governo di unità nazionale con il suo grande rivale. Ma da una posizione di vantaggio. «Personalmente, non mi sorprenderei se Eisenkot finisse per entrare in un governo con Bibi. Non credo invece che accadrebbe il contrario. Se Bibi ottenesse un sostegno maggiore e avesse quindi più possibilità di formare un governo, potrebbe decidere anche di non allearsi con lui». I seggi ottenuti – si prevedono tra i 5 e i 10 in più in favore del Likud – i partiti più piccoli al suo seguito e il carisma personale sono le carte in più che Netanyahu ha in mano. «È una scelta tra Bibi e l’anti-Bibi. Tutto si riduce a questo». Conclude Hashten. «Ci sono naturalmente anche altre questioni, ma hanno poca importanza. Gli elettori dovranno decidere da che parte stare. Per questo non so quanti siano davvero gli indecisi. Anche chi non voterà direttamente per Likud o Yashar si troverà a sostenere il primo ministro o il suo rivale diretto». Una terza opzione non c’è.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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