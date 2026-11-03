Oggi gli americani tornano alle urne per le elezioni di metà mandato. Se al momento l’assetto politico negli Usa è ben delineato, a trazione repubblicana, domani, forse, potrebbe non esserlo più. Ai democratici, per riconquistare la maggioranza alla Camera, bastano soltanto tre seggi. Secondo i sondaggi, è fatta. Al Senato – invece – la battaglia è aperta: i dem per spuntarla devono recuperare terreno in Stati dove il Presidente Donald Trump, due anni fa, ha vinto anche con margini superiori ai dieci punti. Tra questi anche luoghi da decenni considerati vere e proprie roccaforti del Grand Old Party, come il Texas e la Georgia. Eppure, la guerra in Iran, il sostegno a Israele, la questione ucraina, l’Intelligenza Artificiale e i data center agli occhi di tanti cittadini energivori e inquinanti, sono innumerevoli le questioni entrate nel dibattito politico che potrebbero riservare una sorpresa amara per i repubblicani.

C’è chi scommette che ad Austin e Atlanta l’aria sia cambiata. Nel 2024 in Texas Trump vinse con il 56,3%, in Georgia con il 50,7%. Oggi, invece, nella terra dei Cowboys, c’è James Talarico – un giovane dem, cristiano, dialogante – che parrebbe aver conquistato l’elettorato. Il suo avversario repubblicano Ken Paxton, nonostante i mega finanziamenti garantiti da Elon Musk, sembra in difficoltà. Talarico nei sondaggi vola e, altro che risultato storico, la sua vittoria sarebbe eclatante. È dal 1994 che i democratici non vincono un’elezione nello Stato del Sud. Sarebbe una manna dal cielo, ma Talarico ci crede. Anzi, proprio lui ha posto la fede e il messaggio cristiano al centro della sua campagna elettorale. Amen.

Cambiamo scenario e andiamo in Georgia. Qui, pochi giorni fa, l’ex Presidente Barack Obama ha condiviso il palco con Jon Ossoff, giovane senatore, stella nascente del Partito democratico americano, che – sempre sondaggi alla mano – parrebbe destinato a battere l’avversario repubblicano Mike Collins. Un voto sprecato quello per Ossoff, secondo Collins, perché a Ossoff la Georgia non interessa affatto; lui punta alla corsa per la Casa Bianca tra due anni. Ossoff smentisce, ma il suo nome già circola tra i papabili per la candidatura democratica 2028. In questa campagna elettorale ha attaccato i repubblicani su temi scottanti come la corruzione o l’incapacità di gestire la guerra in Medio Oriente. Temi che, all’opinione pubblica, piacciono e che sono di respiro nazionale. Un caso? Probabilmente no. C’è chi dice che a far la differenza, in Georgia, saranno i voti degli agricoltori. Se è vero che nella terra di Via col vento il cuore batte a destra, è vero anche che – tra i dazi, il rischio prosciugamento delle risorse idriche per i data center in costruzione e l’uragano Helene che ha distrutto intere coltivazioni e aziende – sono in tanti a guardare ora alla “novità” a sinistra.

Non c’è astio verso i repubblicani, c’è semmai delusione. Forse la magia MAGA è svanita o, forse, tutti sono consapevoli che queste midterm – più che un banco di prova – potrebbero essere un repentino giro di volta. Cresce l’idea che da queste elezioni possa emergere un “segnale politico” forte. Staremo a vedere. Certo, Trump potrebbe esser costretto a governare senza il Congresso per i prossimi due anni. Per i repubblicani sarebbe un colpo durissimo, e non c’è dubbio che, dentro al partito, una nuova partita alla leadership si aprirebbe. Ma attenzione: dinanzi la vittoria i democratici non si troverebbero “pronti” come vogliono far credere. Anche negli Stati Uniti, come in Europa, la sinistra è a un bivio tra la deriva più radicale ed estrema e la svolta verso il centro. Attendiamo i risultati, quindi. Dopotutto, domani è un altro giorno.

Ottavia Munari Classe 1998, nata sotto il segno del cancro. Veneta, al momento a Roma. Seguo la politica estera e le cronache parlamentari. Tennista a tempo perso, colleziono dischi in vinile e li ascolto rigorosamente davanti a un calice di rosso. Kierkegaard e Nozick due grandi maestri.

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