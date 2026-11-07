La notizia era nell’aria da tempo, ma ora c’è anche l’ufficialità: Carlo Calenda ha sciolto le riserve e ha annunciato che Azione correrà fuori dai due poli tradizionali alle prossime elezioni politiche, alla guida di una lista di centro. Piaccia o no ai sostenitori del voto utile a tutti i costi, questa è una buona notizia. Lo è, innanzitutto, perché restituisce agibilità politica a un’alternativa che sembrava ormai soffocata dal bipolarismo. In un sistema sempre più isterilito da una contrapposizione muscolare, polarizzato e trascinato verso gli estremi da populismi speculari, la presenza di un polo liberale e riformista, capace di rivendicare la propria autonomia senza cercare stampelle preventive, rappresenta un presidio di pluralismo e di salute democratica.

A Carlo Calenda va riconosciuto, prima di ogni altra considerazione, un merito: il coraggio. Nel suk delle alleanze elettorali all’italiana, la soluzione più conveniente sarebbe stata quella di accasarsi in uno dei due grandi schieramenti, mettendo al riparo la propria rappresentanza parlamentare e assicurandosi il dividendo immediato di una candidatura protetta. Scegliere, invece, la traversata in solitaria, rivendicando un’identità autonoma e rimettendosi al giudizio degli elettori, è una scelta che comporta certamente dei rischi, ma restituisce dignità a un’intera area politica. Vedremo se sarà anche una scelta vincente. Di certo, il metodo è chiaro: rimettere al centro i contenuti. L’europeismo senza ambiguità, la costruzione di una difesa europea, la cultura del garantismo, la difesa dell’economia di mercato, della crescita e dello sviluppo. Temi che troppo spesso finiscono sacrificati sull’altare della compatibilità elettorale e che, soprattutto nell’area progressista, vengono sistematicamente compressi dal peso crescente dell’egemonia politica e culturale del Movimento 5 Stelle.

La scelta di Calenda, accompagnata da prese di posizione altrettanto coraggiose, come quella di Pina Picierno, diventa così uno specchio impietoso per l’intero centrosinistra. Perché se a destra, pur con le contraddizioni e i distinguo della Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia continuano a condividere un impianto sostanzialmente riconoscibile sui principali orientamenti di politica estera, a sinistra si assiste a una progressiva rinuncia alla propria identità riformista. Ed è qui che la questione diventa inevitabile: come fanno i riformisti del Partito democratico a continuare a stare dentro il perimetro politico del Campo largo? Come possono esponenti di primo piano della cosiddetta area riformista — da Lorenzo Guerini a Lia Quartapelle, da Giorgio Gori a Filippo Sensi — accettare una collocazione nella quale la linea politica è sempre più condizionata dalle posizioni egemoni del Movimento 5 Stelle? Come si può convivere con una subalternità che investe proprio i principi sui quali dovrebbe fondarsi una moderna forza progressista? Atlantismo, europeismo, garantismo e cultura liberale diventano terreno di negoziazione, quando non oggetto di esplicita contestazione, sotto la pressione del populismo a trazione pentastellata.

Ma il paradosso non riguarda soltanto il Nazareno. Investe certamente anche Matteo Renzi e Italia Viva. Come può il leader che ha costruito la propria esperienza politica attorno alla cultura del riformismo e alla modernizzazione del Paese continuare a riconoscersi in un perimetro nel quale la sua stessa presenza è costantemente sottoposta a veti e la sua forza politica viene trattata, non di rado, come un corpo estraneo? Il cortocircuito raggiunge poi il suo punto più emblematico guardando a ciò che resta della tradizione socialista italiana. Come può il Partito socialista italiano — o meglio, ciò che oggi ne porta il nome, sebbene lontano anni luce dalla propria storia — ritrovarsi nello stesso schieramento di chi ha fatto del giustizialismo la propria cifra identitaria? Che cosa resta della tradizione socialista riformista se persino il garantismo e la difesa delle garanzie individuali diventano principi negoziabili?

La scelta di Calenda ha dunque un valore che va oltre il destino elettorale di Azione. Costringe tutti gli altri a guardarsi allo specchio. Ai riformisti del PD, a Matteo Renzi, ai socialisti che ancora si riconoscono nella cultura del garantismo e a quanti non hanno abdicato a una visione liberale e riformista della politica, Carlo Calenda pone oggi una domanda scomoda: fino a quando si può restare in un’alleanza rinunciando, un pezzo alla volta, alla propria identità?

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Salvo Di Bartolo