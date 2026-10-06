Il primo turno delle presidenziali brasiliane del 4 ottobre si è chiuso senza vincitori, ma con un dato politico netto. Con quasi tutte le sezioni scrutinate, Flávio Bolsonaro, senatore del Partido Liberal e figlio dell’ex presidente Jair, ha ottenuto il 47,04% dei voti validi contro il 45,15 di Luiz Inácio Lula da Silva. Lo scarto è di circa 2,25 milioni di voti. Seguono a grande distanza Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, che insieme raccolgono poco più del 7%. Flávio si è imposto a San Paolo e a Rio de Janeiro, Lula ha dominato il Nordest. L’astensione ha toccato un livello record, oltre 33 milioni di elettori su 158.

Per un presidente in carica arrivare secondo è un segnale pesante, tanto più che a fine agosto i sondaggi lo davano avanti di diversi punti. Il ballottaggio del 25 ottobre si presenta apertissimo. Zema ha già fatto sapere che sarà contro il Partito dei Lavoratori, Cury si è dichiarato neutrale, Santos non voterà nessuno dei due, Caiado deciderà con il proprio partito. Il bacino dei candidati eliminati pende a destra, il che favorisce Flávio, ma il margine è stretto e la partita si giocherà soprattutto sulla capacità di riportare alle urne gli astenuti, terreno su cui il radicamento di Lula nel Nordest resta la sua risorsa principale.

Se il 25 ottobre vincesse Bolsonaro, il cambiamento più evidente riguarderebbe il rapporto con gli Stati Uniti. La famiglia Bolsonaro è legata a Donald Trump da un’affinità politica dichiarata, e Trump ha fatto della sorte del padre un caso diplomatico. Nel luglio 2025 annunciò dazi del cinquanta per cento sulle importazioni brasiliane, definendo in una lettera a Lula il processo all’ex presidente una vergogna internazionale.

A settembre Jair Bolsonaro è stato condannato dal Supremo Tribunale Federale a ventisette anni per il tentato colpo di Stato successivo alle elezioni del 2022. Con Flávio al Planalto, Brasilia passerebbe da una relazione conflittuale a un allineamento esplicito con Washington, con un probabile disgelo commerciale e una convergenza sui dossier regionali, dal narcotraffico all’ostilità verso i governi della sinistra latinoamericana. Ancora più netta sarebbe la svolta verso Israele. Nel febbraio 2024 Lula paragonò la guerra di Gaza allo sterminio degli ebrei e il governo israeliano lo dichiarò persona non grata, aprendo una crisi diplomatica profonda, con il richiamo dell’ambasciatore brasiliano. I Bolsonaro rappresentano l’opposto. Il loro elettorato evangelico vive il sostegno a Israele come un tratto identitario, e Jair, pur senza trasferire l’ambasciata a Gerusalemme come aveva promesso, vi aprì un ufficio commerciale. Il Brasile passerebbe così dal fronte dei critici più duri a quello degli alleati più convinti, un riallineamento rilevante nel Sud globale, dove Brasilia era diventata una delle voci più autorevoli e più critiche verso Israele e l’occidente.

I limiti di questa svolta sono però altrettanto chiari. La Cina resta il primo partner commerciale del Paese e assorbe soia, carne e minerale di ferro, cioè le esportazioni dell’agrobusiness che costituisce la base elettorale dei Bolsonaro. Lo stesso Jair, aggressivo verso Pechino in campagna, al governo trattò con pragmatismo. È quindi improbabile un’uscita dai BRICS, mentre è verosimile un Brasile meno disposto a sostenerne l’agenda antioccidentale. Sulla guerra in Ucraina, infine, la tradizione brasiliana di non allineamento e la dipendenza dai fertilizzanti russi lasciano prevedere continuità. La vittoria di Flávio non trasformerebbe dunque il Brasile in un alleato organico dell’Occidente, ma ne sposterebbe il baricentro: più vicino a Washington e a Gerusalemme, più freddo verso il fronte che contesta l’ordine occidentale, senza rinunciare agli interessi economici che legano il Paese all’Asia. In un continente dove la destra governa già l’Argentina di Milei, alleato dichiarato dei Bolsonaro, e il Cile di Kast, sarebbe il tassello più pesante.

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Paolo Crucianelli