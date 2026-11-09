Ridurre la dipendenza dall’estero, contenere i costi per famiglie e imprese e accelerare la transizione energetica. Sono le sfide di un Paese ancora fortemente esposto alle oscillazioni dei mercati internazionali come l’Italia, dove la sicurezza degli approvvigionamenti rappresenta una condizione essenziale per la competitività industriale.

Al Policy & Business Forum di Urania, il confronto tra istituzioni e operatori del settore ha messo al centro la necessità di costruire un mix energetico equilibrato, capace di integrare rinnovabili, gas e nuove tecnologie. Per Fabrizio Iaccarino, responsabile Affari Istituzionali Italia di Enel, la priorità è aumentare la produzione nazionale di energia, in un contesto caratterizzato da una forte dipendenza dalle importazioni e da consumi elettrici destinati a crescere. Le fonti rinnovabili rappresentano, secondo Iaccarino, la soluzione più immediata per rafforzare l’autonomia energetica del Paese.

Una direzione nella quale Enel ha già investito miliardi di euro, accompagnando lo sviluppo degli impianti con il potenziamento delle infrastrutture. Investimenti complessivi per 14 miliardi di euro, inclusivi anche i sistemi di accumulo, indispensabili per gestire l’intermittenza delle fonti rinnovabili e garantire stabilità alla rete. La transizione richiede dunque una strategia industriale capace di coniugare nuova capacità produttiva, innovazione tecnologica e sicurezza delle forniture.

Accanto all’elettrificazione, resta centrale il ruolo del gas naturale. Pier Lorenzo Dell’Orco, presidente di Proxigas Confindustria, ha evidenziato come il metano continui a rappresentare una risorsa difficilmente sostituibile, soprattutto negli utilizzi termici. Le alternative, dall’idrogeno alle pompe di calore, presentano ancora limiti economici e applicativi che ne ostacolano una diffusione generalizzata. Per Dell’Orco, il gas manterrà quindi un ruolo importante nel sistema energetico nazionale, accompagnando lo sviluppo delle rinnovabili e garantendo continuità alle attività produttive. Il presidente di Proxigas ha inoltre riconosciuto una maggiore apertura pragmatica dell’Europa sul ruolo del metano e sul sistema ETS, sottolineando tuttavia la persistente dipendenza dalle importazioni. In questa prospettiva, valorizzare le risorse interne diventa una priorità strategica.

Tra queste figura il biometano, la cui produzione nazionale potrebbe raggiungere i tre miliardi di metri cubi annui, contribuendo a diversificare gli approvvigionamenti e sostenere la decarbonizzazione senza compromettere la competitività delle imprese. Il nodo dei costi resta altrettanto decisivo. Livio De Santoli, componente del Collegio di ARERA, ha richiamato l’impatto delle tensioni internazionali sui prezzi del gas, sostenendo la necessità di intervenire sul rapporto tra mercato elettrico e mercato del metano. Tra gli strumenti indicati figurano il disaccoppiamento dei prezzi e i contratti di lungo periodo per le rinnovabili, capaci di offrire maggiore stabilità.

Sul fronte della tutela dei consumatori, Giuseppe Moles, amministratore delegato di Acquirente Unico, ha evidenziato l’importanza di accompagnare i cittadini nella scelta delle offerte, garantendo informazione e trasparenza in un mercato libero sempre più complesso. Sul piano politico, Luca Squeri, responsabile Energia di Forza Italia e segretario della Commissione Attività produttive della Camera, ha accolto positivamente la maggiore flessibilità europea sugli investimenti energetici, considerandola un’opportunità per costruire un mix equilibrato tra diverse fonti, compreso il nuovo nucleare.

Vinicio Peluffo, vicepresidente della stessa Commissione ed esponente del Partito Democratico, ha invece richiamato la necessità di dare continuità agli obiettivi del Green Deal, accompagnandoli con strumenti adeguati e accelerando l’attuazione delle riforme necessarie allo sviluppo delle rinnovabili. La dimensione energetica si intreccia infine con quella geopolitica. Marco Scurria, vicepresidente del gruppo Fratelli d’Italia al Senato, ha sottolineato il rafforzamento della cooperazione internazionale dell’Italia attraverso nuovi accordi e relazioni bilaterali, in un contesto segnato da conflitti e instabilità.

Una strategia che punta a diversificare le fonti di approvvigionamento e rilanciare il dibattito sul nucleare. Dal confronto emerge una priorità condivisa: la transizione energetica deve procedere insieme alla sicurezza delle forniture e alla sostenibilità economica. Per l’Italia, la sfida sarà trasformare gli investimenti in infrastrutture, produzione nazionale e innovazione in un vantaggio competitivo duraturo, riducendo il peso dell’energia sui bilanci delle famiglie e sui costi delle imprese.

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Alessandro Caruso