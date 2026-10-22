Incontriamo il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani a Firenze, dove sta preparando il Festival delle Regioni che prenderà il via domenica 25.

Cosa succede tra violenze, manifestazioni, proteste? Gli amministratori locali sono gli unici, nelle istituzioni, ad avere prossimità sul territorio: il polso vero del tessuto sociale. «Esattamente, è così. Io ho fermato sul nascere una protesta: minacciavano di dormire sotto il consiglio regionale degli agricoltori ieri. Sono andato a incontrarli e ho condiviso con loro una serie di impegni più che ragionevoli e accettabili. Attraverso il dialogo con le associazioni di categoria siamo riusciti a spegnere sul nascere altre possibilità rivendicative che potevano degenerare. E lo stesso ragionamento lo facciamo qua in Toscana con gli studenti. Io ritengo che ci voglia anche un’autorevolezza e contemporaneamente una capillare presenza – non da ora – sul territorio per poter affrontare una situazione come quella che sta infiammando le piazze di alcune città italiane».

A Firenze si tiene intanto la quinta edizione del Festival delle Regioni: il titolo scelto («Il futuro è passato da qui») è già una mission: non c’è futuro senza passato. Da qui il legame tra identità regionale e nuova governance dell’innovazione. Un filo conduttore facile o complesso?

«Direi entrambe le cose. Facile, perché la Toscana ha sempre innovato attingendo alla propria storia: dal Rinascimento alla ricerca universitaria, da noi il nuovo non nasce mai dal nulla. Complesso, perché oggi i tempi sono rapidissimi e l’innovazione, dall’intelligenza artificiale al digitale, rischia di correre più veloce delle comunità che dovrebbe servire. Serve allora una governance capace di tenere insieme velocità e coesione, competitività e diritti, consapevoli che questa inedita dimensione dei problemi chiama direttamente in causa la qualità delle nostre democrazie. Le Regioni, vicine ai territori, sono il luogo giusto per farlo: sanno cosa chiedono imprese, scuole e cittadini. L’identità, in questo disegno, non è un freno ma una forza: ci ricorda da dove veniamo e quindi ci aiuta a decidere dove vogliamo andare».

Questa edizione capita in una ricorrenza particolare: il 25º anniversario della riforma del Titolo V della Costituzione e gli 80 anni della Repubblica. Quale contributo possono dare le Regioni a modernizzare le istituzioni?

«La nostra Repubblica nei suoi 80 anni ha mostrato vitalità, attraverso la lungimiranza della Costituzione, grazie al pluralismo che è alla base della nostra forma di Stato. Le Regioni possono portare ciò che la Repubblica ha di più prezioso: la vicinanza ai cittadini. In questi 25 anni abbiamo dimostrato, dalla sanità ai trasporti, di saper tradurre i principi costituzionali in servizi concreti, anche quando il quadro delle competenze non era chiaro. Modernizzare le istituzioni significa completare quel disegno: competenze definite, responsabilità precise, cooperazione leale tra i livelli di governo. È un lavoro che chiede tempo e pazienza, ma anche la volontà politica di non fermarsi a metà strada e soprattutto di non incrinare, e penso ai rischi dell’autonomia differenziata, il patto di cittadinanza nella sua sostanza reale. Le Regioni sono pronte a fare la loro parte».

Una particolarità di questa edizione, oltre alle importanti presenze istituzionali, sono le Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province. Il futuro della democrazia sta nel protagonismo dei territori?

«Una parte importante del futuro della democrazia passa da lì. Il territorio è il luogo della partecipazione concreta: è lì che si discute di sanità, scuola, lavoro, ambiente, cioè della vita delle persone. La fiducia nelle istituzioni si ricostruisce dal basso, dove i cittadini possono vedere i risultati delle decisioni e chiedere conto a chi le prende. Ma territori protagonisti non significa Paese frammentato: significa un’Italia che si tiene insieme proprio perché valorizza le sue differenze. Le Regioni, lavorando insieme nelle Commissioni, dimostrano che l’autonomia è un modo di fare unità e non di dividerla. Più voce ai territori significa, anche qui, più qualità della democrazia, purché ci sia la volontà di costruire insieme. Questo Festival, con le sue tre giornate fiorentine, ne è la prova».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro