Il compromesso è l’essenza della politica: in Italia è una legge non scritta. Bisogna accettare ritocchi come avvenuto al decreto sicurezza che, pur mantenendo la sua postura originaria, ha perso un elemento centrale: dotare i militari dell’esercito, i parà della Folgore, delle qualifiche di “Polizia giudiziaria” e “Pubblica sicurezza”. Senza tali poteri la loro presenza, seppur di altissima professionalità, è seriamente minata, come rilevato dallo stesso Ministro della Difesa.

Il sistema italiano ha però peculiarità da sfruttare, anche nell’interlocuzione con il Colle. Se servono soldati con qualifica di polizia giudiziaria ci sono già: i militari del 1° Reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania – fino al 2002 nella Folgore -, opzione che non avrebbe richiesto interventi normativi ad hoc.

Lo stesso vale per gli Squadroni Eliportati “Cacciatori” Carabinieri. È nell’eccellenza dell’Arma che la politica può trovare la sintesi perfetta tra operatività e garanzie.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro