Il nodo della sicurezza
Esercito senza poteri? La vera risposta alla sicurezza è nelle eccellenze dei Carabinieri
Il compromesso è l’essenza della politica: in Italia è una legge non scritta. Bisogna accettare ritocchi come avvenuto al decreto sicurezza che, pur mantenendo la sua postura originaria, ha perso un elemento centrale: dotare i militari dell’esercito, i parà della Folgore, delle qualifiche di “Polizia giudiziaria” e “Pubblica sicurezza”. Senza tali poteri la loro presenza, seppur di altissima professionalità, è seriamente minata, come rilevato dallo stesso Ministro della Difesa.
Il sistema italiano ha però peculiarità da sfruttare, anche nell’interlocuzione con il Colle. Se servono soldati con qualifica di polizia giudiziaria ci sono già: i militari del 1° Reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania – fino al 2002 nella Folgore -, opzione che non avrebbe richiesto interventi normativi ad hoc.
Lo stesso vale per gli Squadroni Eliportati “Cacciatori” Carabinieri. È nell’eccellenza dell’Arma che la politica può trovare la sintesi perfetta tra operatività e garanzie.
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