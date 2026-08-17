“Il governo dovrà riferire in Parlamento immediatamente alla ripresa. Non possiamo rimanere nell’incertezza su un possibile attacco ibrido russo (le televisioni di Mosca hanno dato ampio risalto a quanto avvenuto) che si configurerebbe come il più grave mai portato a termine sul suolo italiano e uno dei più devastanti a livello europeo”. E’ quanto sottolinea sui social Carlo Calenda, leader di Azione, dopo l’esplosione avvenuta il 13 agosto scorso nel deposito di armi di Colleferro (Roma).

Sull’episodio sono in corso le indagini della procura di Velletri che – così come riporta Repubblica – non esclude possibili collegamenti tra l’esplosione avvenuta nell’impianto Knds Ammo Italy presente nel comune laziale e le fabbriche esplose in Bulgaria il 10 Agosto. Nel sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, i carabinieri del Ris hanno prelevato campioni di materiali da esaminare in laboratorio. Tra questi è presente anche la gelatina, un esplosivo ad alto potenziale. Prima dell’esplosione c’è stato un incendio e per questo motivi i militari stanno esaminando telecamere e celle telefoniche della zona per cristallizzare se qualche estraneo sia entrato nella fabbrica. A insospettire gli investigatori anche l’attività dei bot di Mosca, ossia i profili automatici finti che si azionano su input di un algoritmo, i quali nelle ultime 72 ore hanno festeggiato sui social quello che è avvenuto nel sud del Lazio.

L’Adnkronos riferisce che anche il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) sta seguendo la vicenda legata all’esplosione nella fabbrica di munizioni di Colleferro. Cauto il ministro della Difesa Guido Crosetto che, sempre all’Adnkronos, al momento “non risulta a nessuno che si possa trattare di qualcosa di diverso da un problema interno”.

Redazione

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Ciro Cuozzo