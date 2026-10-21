Europeisti.eu aderisce allo sciopero della fame promosso da Pina Picierno per Oleshky, la città ucraina occupata dal regime russo e stremata dalla fame, da mesi senza accesso a cibo e medicine e recentemente oggetto della telefonata del Santo Padre al presidente Putin.

“Abbiamo organizzato una staffetta: i nostri attivisti inizieranno a digiunare a turno da domani per 24 ore”, dicono in una nota. I primi a partire sono Simonetta Fiaccadori di Bergamo, Mila Grujovic, Karol Firrincieli e Omar Bellicini di Milano, Nanni Schiavo e Giovanni De Luigi di Torino, Francesco Bisignani di Roma e Samuele Lunghi studente in Erasmus a Rennes. Altri si aggiungeranno nelle prossime ore, inclusi i copromotori di Europeisti.eu Piercamillo Falasca e Daniele Nahum. “Una protesta non violenta, perché Oleshky non può essere abbandonata”, dicono.

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