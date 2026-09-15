«E come è duro calle lo scendere e ’l salir per l’altrui scale». Il verso che Cacciaguida rivolge a Dante sembra adattarsi ai sindacati, costretti a consumare le suole delle scarpe andando e venendo da Palazzo Chigi per affrontare la drammatica crisi della siderurgia italiana. Il Leviatano tarantino, il più grande stabilimento siderurgico del Paese, rischia ora di arrendersi. La Corte d’Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento che dispone il fermo dell’area a caldo entro il 28 ottobre. La conseguenza industriale e sociale può essere devastante: aumento della cassa integrazione, crisi dell’indotto e migliaia di lavoratori sospesi. Taranto vive così un paradosso. Da una parte c’è chi considera la fine della grande siderurgia quasi una liberazione; dall’altra ci sono lavoratori, cassintegrati e famiglie che rischiano di pagare il prezzo della transizione.

Salute, ambiente e lavoro non possono essere trasformati in diritti reciprocamente nemici. Il compito della politica era renderli compatibili. La Corte d’Appello ha motivato lo stop con la permanenza dei rischi per la salute, legati alla presenza di amianto e alle emissioni, stabilendo che l’attività potrà riprendere soltanto dopo la bonifica e l’adozione delle misure necessarie a ricondurre le emissioni entro limiti di sicurezza. Negli anni, tuttavia, nello stabilimento sono stati realizzati importanti interventi ambientali, comprese le gigantesche coperture dei parchi minerali, destinate a limitare la dispersione delle polveri verso il quartiere Tamburi. Evidentemente non è bastato. Spegnere l’area a caldo significa interrompere il cuore del ciclo produttivo. Fermati gli altiforni, viene meno la produzione primaria e si ferma anche la centrale elettrica collegata al ciclo siderurgico; soprattutto, non vengono più prodotte le bramme necessarie agli impianti di laminazione. Il rischio è di possedere i laminatoi senza avere più a Taranto la materia prima da laminare.

È qui che entra in gioco la cordata di quindici imprese siderurgiche italiane, promossa nell’ambito di Federacciai e sostenuta dal presidente Antonio Gozzi, interessata agli impianti di trasformazione. È un segnale importante, ma non risolve il problema strategico. Se Taranto perde la produzione primaria, le bramme dovranno essere acquistate all’estero, anche dalla Cina. Avremmo così uno stabilimento italiano dipendente dalle importazioni per alimentare la propria area di laminazione. La soluzione industriale passa allora dalla costruzione di due forni elettrici e dall’impiego del preridotto, il DRI, per ricostruire una filiera capace di produrre acciaio e bramme con tecnologie decarbonizzate. Non si tratta di difendere a ogni costo i vecchi altiforni, ma di sostituire un ciclo produttivo con un altro senza cancellare la siderurgia da Taranto e dall’Italia. Qui emerge la responsabilità della politica. La magistratura applica le leggi e tutela i diritti che ritiene minacciati; non può essere chiamata a scrivere il piano siderurgico nazionale. Sono stati i governi, negli anni, a non costruire una politica industriale da conciliare risanamento ambientale, innovazione tecnologica e continuità produttiva.

La vicenda dello scudo penale e il conflitto con ArcelorMittal hanno aggravato il quadro. Il risultato è un combinato disposto micidiale: la magistratura occupa lo spazio che il diritto le assegna, mentre la politica ha lasciato vuoto quello che spettava a lei. In mezzo sono rimasti i sindacati, vaso di coccio tra vasi di ferro. La vera sconfitta, dunque, non è soltanto la chiusura dell’area a caldo. È che un Paese industriale abbia lasciato arrivare la sua siderurgia strategica davanti a un giudice senza avere già pronta un’alternativa produttiva. Quando manca una politica industriale, alla fine non governano né il mercato né lo Stato: governano le emergenze.

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Biagio Marzo