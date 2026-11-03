Chiudere la filiera dell’acciaio italiano farebbe la fortuna di tutti gli altri Paesi europei e dell’oligopolio siderurgico cinese. Ma non importa a nessuno. Si è lasciato che la decisione la prendesse la giurisdizione perché la politica ha scelto di essere contumace. La gestione giudiziaria del caso Ilva, comunque la si valuti nel merito, si è fatta carico di una situazione grave e difficile, mediante l’esercizio di poteri previsti dal codice di procedura penale. La politica, tutta la politica, chi ha governato nel passato e chi governa il presente, si è mostrata incapace di esprimere una linea di politica industriale che potesse dipanare un groviglio di incertezze sul piano industriale-ambientale-sanitario.

Salute e lavoro

La dicotomia tra il diritto alla salute e quello al lavoro nasce da lontano: “Da alcuni mesi a questa parte la denuncia dell’uso irrazionale del territorio e delle risorse naturali, la scoperta dei guasti dell’ambiente, congestione urbana, hanno dato vita ad un movimento di opinione pubblica, ad una collera collettiva, come se la grande massa degli italiani si svegliasse dentro un incubo. L’acciaio sarà al centro, ancora per anni, dell’economia e anche dell’ecologia in Italia, ma occorre avvicinarsi ai problemi di questa merce con coraggio, innovazioni e lungimiranza. È la condizione perché non vada disperso un patrimonio prezioso di esperienze e di lavoro. Tra la necessità di mantenere una filiera strategica per il Paese e le richieste di maggiori tutele ambientali e sanitarie, la sfida sarà trovare un equilibrio capace di coniugare sviluppo industriale, occupazione e salute dei cittadini”.

La più grande crisi industriale

Sono trascorsi 55 anni da quando il professor Giorgio Nebbia concludeva così un convegno promosso dai socialisti tarantini sullo sviluppo sostenibile: “Inquinamento ambientale e salute pubblica”. È una contrapposizione che oggi non dovrebbe più esistere. L’alternativa tra salute e lavoro, almeno nei Paesi occidentali e ancor più in quelli dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), non ha più motivo di essere riproposta, perché prima di tutto viene la salute e poi il lavoro. Per capirlo, per capire come si è giunti a una delle più gravi crisi industriali e ambientali della storia d’Italia, occorre spogliarsi da ogni pregiudizio per comprendere il rapporto fra Taranto e la fabbrica. Pensato come decisivo per lo sviluppo del Paese del Mezzogiorno, il centro siderurgico ha avuto un ruolo preminente nei confronti del territorio. Se nel lungo periodo gli effetti sull’ambiente si sarebbero rivelati devastanti, nell’immediato quelli sull’economia, occupazione e reddito furono molto positivi: fra il 1961 e il 1971, il reddito complessivo della provincia di Taranto crebbe a velocità quasi doppia rispetto alla media italiana e soprattutto a quella delle altre aree meridionali, mentre gli occupati della provincia aumentavano rapidamente. Una crescita che proseguì per tutti gli anni Settanta e Ottanta; il quarto centro siderurgico raggiunse il picco dell’occupazione, con poco meno di 22.000 dipendenti diretti, ai quali andavano aggiunti circa 10.000 addetti nelle aziende dell’indotto. Un benessere pagato dall’inquinamento crescente, dalle malattie, da un numero sempre crescente di vittime.

Una frattura insanabile

La crisi dell’impresa pubblica, la privatizzazione con l’acquisizione dei Riva hanno determinato una profonda, insanabile frattura fra lo stabilimento e il contesto circostante. È questo l’humus che ha alimentato il conflitto fra ambiente e lavoro, fra fabbrica e città; il modello di sviluppo, l’organizzazione del lavoro sono stati messi in discussione da ampi strati della società ionica. Molti vorrebbero distrarre l’attenzione dal disastro del presente invocando le responsabilità del passato: facile gioco di chi non ha storia o manca di memoria. Ho vissuto buona parte della mia vita nella evoluzione/involuzione della mia terra: studente, giovane militante politico, sindacalista della FLM e Confederale, amministratore della mia città, dirigente politico. Non rinnego nulla del mio vissuto e assumo tutta la responsabilità delle mie scelte. Ma, come ho più volte affermato, non ho mai rinunciato a esprimere la “mia” opinione costruendola sulla conoscenza che, per quanto limitata, da sola può consentirti consapevolezza. Il carbone è il principale responsabile della crisi ambientale. Per anni siamo stati convinti che non ci fosse alternativa al ciclo integrale e all’uso del carbone, mentre le acciaierie private del Nord anticiparono i tempi dell’odierna transizione con una straordinaria siderurgia decarbonizzata. L’80% dell’acciaio prodotto in Italia è prodotto da forno elettrico. Una tonnellata di acciaio prodotta da forno elettrico genera CO2 dieci volte meno di una tonnellata prodotta da ciclo integrale.

Sostenibili e decarbonizzati

La sopravvivenza passa da una convinzione forte: bisogna essere sostenibili e quindi decarbonizzati. Serve una nuova visione strategica dell’area ionica. Che deve essere innanzitutto pensata dalle nostre istituzioni, che purtroppo continuano a navigare la comoda rotta del populismo. Questa crisi, nonostante tutto, può rappresentare una opportunità, se consentiremo alla comunità ionica di svolgere un ruolo da protagonista. Per farlo è fondamentale che recuperi una dimensione unitaria. Una identificazione basata sulla condivisione di interessi, bisogni, valori e storie di vita in un senso di appartenenza alla collettività, che deve rappresentare l’impegno reciproco assunto dagli individui e dalle istituzioni al fine di alimentare e realizzare i valori e gli obiettivi comuni. È possibile rilanciare in modo ecosostenibile la siderurgia di Taranto? Con il polo ecologico e tecnologico di Taranto per un assetto green dello stabilimento siderurgico e la produzione sostenibile di acciaio da forni elettrici, è possibile perché sarebbe improprio e fallimentare interpretare la transizione come pretesto per rinunciare alla produzione dei settori strategici. Se scelte e decisioni vengono compiute con assoluta chiarezza e determinazione, evitando percorsi ibridi, dilatori e incomprensibili, molte difficoltà potrebbero essere superate.

Alfredo Venturini

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