Dopo il falso allarme bomba di oggi, c’è un sindaco in Italia che ha disposto la chiusura degli istituti anche par la giornata di domani, giovedì 12 novembre, per consentire “alle autorità competenti di effettuare le necessarie verifiche e i controlli sulle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici, con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile”.

Accade nel comune cilentano di Sicignano degli Alburni (Salerno) che conta poco più di 3mila abitanti. Sui social il primo cittadino, “dott. Giacomo Orco”, ha pubblicato un “avviso importante a cittadini e ai genitori” nel corso del quale “comunica che tutte le scuole del territorio comunale chiuderanno anticipatamente oggi, mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 13:30 e resteranno chiuse per l’intera giornata di domani, giovedì 12 novembre 2026”.

“La decisione – prosegue la nota – è stata assunta in via precauzionale a seguito della comunicazione pervenuta dalla segreteria dell’Istituto scolastico, relativa a una lettera minatoria contenente minacce all’incolumità e alla sicurezza dei bambini e del personale scolastico”. Per il sindaco, come detto, “la chiusura consentirà alle autorità competenti di effettuare le necessarie verifiche e i controlli sulle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici, con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile” perché “la sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico è la nostra priorità”.

Infine un appello alle famiglie: “Invitiamo le famiglie a coordinarsi con la scuola per le modalità di uscita anticipata e tutti i cittadini a mantenere la calma, facendo riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del Comune e dell’Istituto scolastico. Seguiranno aggiornamenti sulla ripresa delle attività. Grazie a tutti per la collaborazione”.

Sempre in vista della giornata di domani, in provincia di Napoli, nel comune di Melito, la sindaca Dominique Pellecchia invita i genitori “a consultare i canali ufficiali e i siti web dei singoli Istituti Scolastici, che potrebbero emanare apposite circolari per comunicare un eventuale ingresso posticipato, al fine di consentire le necessarie operazioni di pulizia, riordino e sanificazione degli ambienti. Si raccomanda di fare esclusivo riferimento alle comunicazioni ufficiali delle rispettive scuole. Grazie a tutti per la collaborazione e la responsabilità dimostrate.

Redazione

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Ciro Cuozzo