Ci siamo. Mancano poche ore all’inizio della Serie A, che prenderà il via sabato 22 agosto con Inter-Monza e Udinese-Como alle 18:30. E con il campionato ricomincerà anche il fantacalcio, gioco che da oltre trent’anni appassiona milioni di tifosi italiani che anche quest’anno si faranno la guerra per accaparrarsi i giocatori migliori. Occhio però a non cadere nelle trappole, che oramai sono diventate il peggior incubo di ogni fantallenatore. Ecco dunque la flop 11 in vista della nuova stagione al fantacalcio.

La flop 11 al fantacalcio

Partiamo dalla porta, dove la trappola numero uno potrebbe essere Vladimiro Falcone: il portiere del Lecce è da anni il faro dei salentini, risultando il più delle volte uno dei principali protagonisti delle salvezze in extremis. Quest’anno però rischiano di più, la squadra si è indebolita e i due goal presi in Coppa Italia dal Palermo mettono in guardia tifosi e fantallenatori sulla stagione complicata che aspetta i pugliesi. Sconsigliato.

In difesa evitate Ranieri (Fiorentina), Britschgi (Parma), Luca Pellegrini (Lazio) e Zortea. I primi sono stati i difensori peggiori della scorsa stagione, con una fantamedia tra il 5,4 e il 5,6, l’ultimo ha perso molto hype nel passaggio dal Cagliari al Bologna, dove è passato da ala a terzino, per altro neanche titolare fisso. Potete fare altre scelte.

Occhio al centrocampo, dove ottimi nomi possono risultare delle trappole per la stagione imminente: si parla di Gudmundsson, Orsolini e Zaccagni. Il primo viene da una stagione tragica sia personale che della squadra, che ha rischiato la retrocessione per più di metà campionato; il secondo è stato negli ultimi campionati il miglior giocatore del Bologna, ma nell’ultima parte della scorsa stagione si è perso oltre ad essere entrato nel vortice delle rotazioni di Italiano. E ora sarà ancora più un’incognita con il nuovo allenatore Tedesco. Il terzo è il giocatore da evitare più di tutti: capitano di una Lazio allo sbando, già dall’anno scorso si è visto il suo evidente calo. Non puntateci.

In attacco invece occhio a Lucca, Morata e Soulé: l’attaccante del Napoli è bloccato a Castel Volturno dalla mancanza di offerte, e se dovesse rimanere in maglia azzurra sarà totalmente coperto da Hojlund. Discorso praticamente identico per Morata, finito ai margini del progetto del Como e incapace di insidiare Douvikas. E in più è in arrivo anche Kean. Anche l’argentino è sulla porta d’uscita di Trigoria, e se dovesse rimanere in giallorosso non dovrebbe essere un titolare della nuova Roma di Gasperini.

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Riccardo Tombolini