«Purtroppo le fughe di notizie dagli uffici giudiziari non sono una novità, ma qui siamo veramente oltre», afferma Anna Ferrari, magistrata della Corte d’Appello di Milano, finita nel mirino (vedasi Il Riformista del 7 ottobre) per aver segnalato al Ministero della Giustizia che era stato omesso il ruolo di caregiver della anziana madre nella sua domanda di trasferimento.

Dottoressa Ferrari, il Corriere della Sera ieri ha pubblicato il contenuto delle sue comunicazioni con il Ministero.

«Sono curiosa di sapere chi abbia trasmesso quei documenti. Si tratta di comunicazioni nella disponibilità del Ministero e della Corte d’Appello e che riguardano una vicenda familiare. Non me la prendo con il giornalista che fa il suo mestiere e li ha pubblicati, ma con chi glieli ha dati».



Il 22 luglio il Csm ha deliberato il suo trasferimento dalla Corte d’Appello alla sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Trasferimento rinviato dal Ministero su richiesta dei vertici della Corte d’appello. Perché ha contestato quel differimento?

«Ritengo che la mia situazione non sia stata valutata correttamente, anche alla luce della legge 104 di cui beneficiavo per assistere mia madre».

Sua madre, però, era morta il 7 settembre, dieci giorni prima della sua comunicazione al Ministero.

«E chi l’ha nascosto? Ho subito comunicato il decesso, ricevendo le condoglianze di tutto l’ufficio. Ecco perché trovo lunare quanto ricostruito dai giornali: si lascia intendere che io abbia chiesto i benefici della legge 104 quando mia madre era già morta. La questione che avevo sollevato era un’altra».



Quale?

«Far presente, come detto, che il mio ruolo di caregiver non era stato considerato».



Lei si è rivolta alla consigliera laica del Csm Isabella Bertolini.

«Sì. È nella Commissione del Csm che si occupa dei trasferimenti. Peraltro è stata in uno dei Comitati per il Sì al referendum sulla giustizia e io sono tra i magistrati che si sono espressi, anche pubblicamente, a favore della riforma. Le ho rappresentato la mia situazione e che avevo mandato l’istanza al Ministero. La stessa Bertolini, interpellata dal Corriere, ha spiegato di ricevere centinaia di segnalazioni di magistrati che chiedono informazioni e chiarimenti. Non vedo dove sia lo scandalo».

Ma era opportuno rivolgersi a una consigliera del Csm?

«Scusi, ma a chi dovevo rivolgermi? A Luca Palamara? Io non sono iscritta a nessuna corrente e nemmeno all’Anm. Non ho chiesto una nomina o un incarico. Ho chiesto informazioni su una decisione amministrativa che ritengo lesiva dei miei diritti. Si dice sempre che il Csm è la casa dei magistrati: volere dei chiarimenti è vietato?».

Pensa che in questa vicenda c’entri qualcosa il fatto che si è schierata a favore della separazione delle carriere?

«Mi auguro proprio di no. Io ho fatto solo una domanda di trasferimento, come tanti colleghi in Corte hanno fatto prima di me. Trasferimento per il quale, lo sottolineo, avevo tutti i requisiti. Nessuno mi ha fatto un favore».

Vuole aggiungere qualcosa?

«Ho appreso dai giornali che sarei stata denunciata per falso. Bene: non ho problemi a chiarire i contorni di questa vicenda. Se comunque l’omessa considerazione di caregiver ha ritardato il mio trasferimento e sottratto anche solo un’ora all’assistenza di mia madre, qualcuno ne risponderà».

© Riproduzione riservata

Eleonora Tiribocchi