«Com’è cambiata l’idea europea dell’America». È questo il titolo del Festival della Politica 2026, che si è aperto ieri a Portofino. Tre giorni di dibattito su istituzioni, economia, cultura politica e relazioni transatlantiche. Dino Cofrancesco, storico del pensiero politico e professore emerito di Storia delle dottrine politiche all’Università di Genova, è l’ideatore della kermesse.

Professore, l’idea europea dell’America è cambiata. Ma è cambiata anche l’idea americana dell’Europa. Che cosa rappresenta oggi il nostro continente agli occhi degli Stati Uniti? Un alleato, un peso o un concorrente?

«Questo bisognerebbe chiederlo agli americani. Certamente, per Trump l’Europa non è più parte della sua cultura, della sua storia e della sua tradizione».

Trump è l’elefante che ha devastato la cristalleria europea. Il fatto è che questa cristalleria era già in disordine prima che lui arrivasse. Qual è la principale responsabilità dell’Europa nella crisi dei rapporti transatlantici?

«L’Europa ha pesanti responsabilità. Tutto ciò che avrebbe potuto fare in politica estera, soprattutto nelle aree più vicine a noi, non lo ha fatto. Per vigliaccheria, convenienza, per tenersi buoni gli arabi, gli iraniani e così via. Tutta la crisi del Medio Oriente si deve anche all’inattività dell’Europa, un’inattività spesso giustificata da piccole convenienze economiche. Questo è un aspetto che generalmente non viene messo in luce. Trump è quello che è. Su questo non ci piove. Ma anche l’Europa ha pesanti responsabilità».

Proviamo a dare un nome a queste responsabilità.

«Prendiamo il Medio Oriente. L’Europa non ha mai fatto realmente nulla per contribuire a risolvere la questione israelo-palestinese. Nella parte Nord di Israele, si è vissuta per anni una situazione nella quale i soldati dovevano accompagnare persino i bambini a scuola. L’Europa non si è mossa per affrontare questo come altri problemi. Ha lasciato così spazio di manovra agli Stati Uniti, oggi rappresentati come i cattivi».

C’è poi il caso dell’Ucraina. Lei più volte ha posto il problema della sua natura di Stato multietnico. Quanto è percepita questa caratteristica e quanto cambia le considerazioni che si possono avere pro o contro Kyiv?

«Naturalmente questo non cambia le carte in tavola. Ma il fatto di essere uno Stato plurietnico, con enormi problemi di convivenza tra popoli e culture che non si riconoscevano nel governo di Kyiv, ha prodotto problemi molto seri. Putin ha preteso di risolverli con le armi. Quindi nel modo peggiore. Sul piano morale e politico lo metto insieme a Trump, con una differenza importante a vantaggio di quest’ultimo. Putin ha invaso uno Stato sovrano, e neppure su questo ci piove. L’America non ha direttamente a che fare con i problemi dell’Ucraina e dell’Europa. Eppure l’Ucraina oggi non sopravviverebbe senza gli aiuti americani. Nonostante ci siano anche quelli europei. Ma quello che inizialmente era anche un nostro problema – la convivenza in Ucraina di etnie e culture diverse – è diventato un problema della Russia, dell’Ucraina e dell’America. L’Europa è rimasta, come al solito, a guardare. Così come è rimasta a guardare di fronte al regime dei tagliagole iraniani. Aveva fatto lo stesso quindici anni fa con la destabilizzazione prodotta dalle Primavere arabe».

A questo punto come si può ricomporre l’Occidente?

«Oggi è molto difficile pensare a una ricucitura dei rapporti. L’America ha imboccato una bruttissima strada. Sta abbandonando l’Europa a sé stessa. L’Europa sta reagendo in maniera velleitaria. In ogni caso, non vedo nessuno che dica: mettiamoci intorno a un tavolo, convochiamo delle conferenze, proviamo a risolvere questi problemi. Invocare la via diplomatica è diventato quasi un affronto, come se significasse essere a favore di Putin. Eppure non c’è altro da fare. Bisogna dialogare e cercare di risolvere problemi che riguardano innanzitutto il mondo occidentale».

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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