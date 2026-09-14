Il tema: “FèXtra 6 comunità”

Il titolo scelto per l’edizione 2026 gioca su un doppio senso: il 6 delle edizioni celebrate e la comunità, richiamando il progetto nazionale “La Comunità dell’Olio” dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Non a caso, il percorso di alleanze avviato negli anni con Imola e il suo Baccanale e con Assisi e il festival UNTO si allarga nel 2026 a una nuova tappa: Napoli. L’immagine simbolo della manifestazione traduce l’idea in un ramo d’ulivo che disegna un 6 senza chiudere il cerchio, aprendosi invece in un intreccio di foglie e olive — metafora di una comunità in continua espansione.

Sei anni di crescita

Dalla prima edizione del 2021 (“il re della tavola”) fino al 2025, dedicato al Giubileo con il tema “L’olivo, radice di pace”, FèXtra ha ospitato nomi noti della musica e dello spettacolo — da Peppe Servillo a Irene Grandi, dai Radiodervish all’Orchestra Popolare della Notte della Taranta — intrecciando ogni anno un tema diverso alla cultura dell’olio. Il festival ha inoltre generato progetti collaterali come l’Ulivo Pietravento, la Carta di Mattinata per l’oleoturismo, FèXtra Expo e FèXtra Drink. I numeri parlano chiaro: le presenze turistiche a ottobre sono passate da 3.764 nel 2021 a 7.853 nel 2025, più che raddoppiando.

Le voci istituzionali

“Il 6 non chiude un cerchio, ne apre uno più grande”, ha dichiarato il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, sottolineando come il festival sia cresciuto “dai frantoi alle piazze, dalle scuole ai ristoranti, e oggi lo vediamo allargarsi fino a Napoli, dopo il legame costruito con Imola e Assisi. Per Mattinata e per tutto il Gargano è un motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità: continuare a essere un territorio che accoglie, che mette in rete, che non si ferma alla propria bottiglia d’olio ma costruisce insieme agli altri un racconto più grande”. Per Michele Sonnessa, presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, l’obiettivo è costruire un’offerta condivisa tra frantoiani, aziende agricole e amministrazione: “Quando si costruisce un’offerta comune, l’extravergine diventa una ragione per venire e per tornare”. Anche Cesareo Troia, vicepresidente vicario delle Città dell’Olio, evidenzia il valore delle relazioni costruite negli anni con Imola, Assisi e ora Napoli: “Si può stare in una rete nazionale senza perdere identità, anzi rendendola più riconoscibile”.

Gli organizzatori

La sesta edizione è promossa dagli assessorati all’Agricoltura e all’Industria turistica del Comune di Mattinata, realizzata dall’Agenzia SCOPRO con il sostegno della Regione Puglia e di Tecneco, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Partner del festival sono Slow Food Puglia, AIS Puglia, Touring Club (sede di Manfredonia), il Parco Nazionale del Gargano e il GAL Gargano.

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