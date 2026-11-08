Quando il diritto di decidere della propria vita diventa una prova di forza dentro la maggioranza o tra gli schieramenti, la politica si allontana dalla domanda che dovrebbe affrontare. Che cosa deve riconoscere lo Stato a chi, di fronte a una malattia irreversibile e a sofferenze che giudica intollerabili, chiede di poter scegliere come morire? Un rinvio può servire a ricomporre una maggioranza o a tenere insieme una coalizione; per chi ha presentato una richiesta e aspetta una risposta, quelle stesse settimane possono occupare una parte considerevole del tempo che gli resta.

Nel suicidio assistito l’atto finale è compiuto dalla persona stessa; nell’eutanasia attiva, che in Italia resta penalmente vietata, a compierlo su richiesta della persona è un medico. È giunto il tempo che una legge disciplini anche questa possibilità. Si pensi a chi soddisfa i requisiti per il suicidio assistito e, per le proprie condizioni fisiche, è impossibilitato a compiere l’atto finale anche con gli ausili disponibili. La sua volontà merita lo stesso rispetto di quella di chi conserva la capacità di agire. La dignità appartiene alla persona lungo tutto il decorso della malattia, e il giudizio su quale sofferenza sia ancora sopportabile spetta a chi la vive. La legge 38 del 2010 riconosce il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore. Perché la scelta sia libera, quel diritto deve tradursi in cure effettivamente accessibili. Una persona può temere di essere diventata un peso perché vede un familiare lasciare il lavoro o consumare i risparmi per starle accanto. Un’assistenza a domicilio o un posto in hospice, quando indicati, possono cambiare le condizioni in cui matura una decisione.

Chi valuta la richiesta deve poter accertare che la volontà sia libera da pressioni, spiegare quali cure sono disponibili e garantire alla persona la possibilità di ritirare la domanda in ogni momento. Chi per fede o per convinzione personale desidera essere accompagnato dalle cure fino alla morte naturale ha diritto a veder rispettata la propria decisione. La stessa libertà va riconosciuta a chi, in condizioni estreme, chiede di poter anticipare la morte.

Una legge comune può dare garanzie a entrambi. Chi invoca la libertà di coscienza per i parlamentari dovrebbe riconoscerla anzitutto alle persone che vivranno le conseguenze del voto. È comprensibile che i gruppi politici fatichino a trovare una posizione comune su una materia che tocca convinzioni profonde. Chi guida la maggioranza in Parlamento ha la responsabilità di portare queste divergenze in Aula. Prima si discutano le garanzie che ciascuno ritiene necessarie, poi si voti. Ciascun parlamentare risponderà pubblicamente della propria scelta. Spetta al Parlamento stabilire a chi presentare la domanda, entro quanto tempo il servizio sanitario debba prenderla in carico, chi debba motivare la decisione e a chi rivolgersi in caso di diniego. I medici devono poter svolgere gli accertamenti necessari e il paziente deve sapere quando riceverà una risposta.

Oggi la strada per farsi ascoltare può passare da un tribunale, con costi e tempi che gravano su chi è già malato. Una procedura con regole uguali in tutta Italia deve garantire l’esame e il riesame della domanda anche a chi faticherebbe a sostenere una causa. La malattia può togliere a una persona la capacità di decidere mentre la sua domanda è ancora su una scrivania. In quel caso, anche una risposta favorevole arriverebbe quando la scelta è preclusa. Di questa conseguenza, il Parlamento deve rispondere ogni volta che sceglie di rinviare.

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Tullio Camiglieri