La discussione sulle tasse si divide tra chi chiede di ridurle e chi vuole un contributo maggiore dai più ricchi. Per Vittorio Emanuele Falsitta, giurista e filosofo e direttore scientifico del Laboratorio sul Futuro della Fondazione EURISPES, già deputato e relatore della riforma del sistema tributario statale, la questione centrale è la capacità degli Stati di finanziare i diritti sociali. Nella sua analisi, le regole fiscali devono tornare a interpretare la realtà economica e il rapporto tra ricchezza, uguaglianza e democrazia.

Il tema fiscale torna alla ribalta: c’è chi insiste sulla riduzione delle imposte e chi invoca una maggiore tassazione dei più ricchi per finanziare lavoro e servizi. Che ne pensa?

«I sistemi fiscali sono diventati come una bicicletta alla quale non sta più su la catena. È inutile rimetterla per dare una pedalata e, soprattutto, è scorretto e pericoloso offrire quella pedalata come soluzione alla drammatica questione sociale che abbiamo davanti: l’impoverimento graduale degli Stati, accompagnato dallo svuotamento progressivo dei diritti sociali e di libertà. Aggiungere o togliere tasse equivale alla pedalata. Senza interventi strutturali, i sistemi fiscali assumeranno il ruolo di “portali” del collasso della democrazia».

In che senso?

«La “terminalità sostanziale” della democrazia, che si compirà quando non vi sarà più la finanza necessaria a sostenere la spesa sociale, è collegata a una silenziosa metamorfosi fiscale. Gli impianti saranno sempre più razionali ed efficienti, ma del tutto utilitaristici e iniqui, lontani dai princìpi tributari di solidarietà e uguaglianza. Nel breve, numeri insufficienti per le coperture, ma migliori secondo interpretazioni di sostenibilità dei conti pubblici, potranno convincere che l’erosione dei diritti sia accettabile, tollerabile, giusta: l’effetto di un processo di cambiamento presentato come necessario».

Perché la democrazia dovrebbe collassare e quale sarebbe il collegamento con il Fisco?

«Alla radice della terminalità della democrazia vi è l’agire del pensiero tecnocapitalista, che procede nella trasformazione del mondo, di ogni sua parte. Siamo di fronte a una scelta esistenziale: conquistarne umanamente il controllo, cosa plausibile soltanto se si ridefinisce il sistema capitalistico, oppure farsi amministrare dal suo volere. In questo secondo caso, le società occidentali saranno plasmate da criteri esclusivamente razionali ed efficienti. In definitiva, non umani, considerato che nell’umano vi è, essenzialmente, l’irrazionale. Il crollo democratico è, in sintesi, uno stato della mutazione macchinica della società. E il Fisco è il mezzo morbido per raggiungere lo scopo».

Perché i sistemi fiscali non sarebbero più adatti e andrebbero rifondati?

«Perché hanno smarrito l’attitudine a interpretare i fatti economici e sociali di oggi. Sono stati concepiti nel dopoguerra, in una condizione dalla quale era impossibile immaginare quanto sarebbe accaduto. Chi avrebbe potuto prevedere che quasi tutta la ricchezza del mondo si sarebbe addensata in un ristretto gruppo di persone? L’obiettivo perequativo dei criteri di riparto dei costi pubblici è sempre più impraticabile. Cosa hanno in comune, oggi, un miliardario e un pensionato? Eppure sono regolati dai medesimi princìpi tributari».

Può spiegare meglio questo punto?

«Il principio del “reddito prodotto”, come presupposto dell’imposizione, è del tutto superato. Oltre un certo livello di ricchezza, il concetto di reddito che utilizziamo cessa di funzionare come termine della progressività. E all’intero sistema fiscale scende la catena, per tornare alla metafora da cui siamo partiti».

In che modo si potrebbe riformare il Fisco?

«Avrebbe senso, ad esempio, duplicare gli impianti fiscali e concepire, per i ricchissimi, tributi che non abbiano obbligatoriamente qualità reddituali. Nel secondo livello, collegato al primo perché da esso riceve finanza, servirebbe un impianto inattaccabile di alimentazione dei diritti sociali, che non possa subire i condizionamenti negativi, come elusioni, abusi ed evasioni, relativi al primo sistema. Poiché non c’è nulla di ragionevole ed equo nel modo in cui si forma e redistribuisce la ricchezza, occorrerebbe ripensare le regole per ripartire la spesa».

Accanto alla riforma fiscale, cosa si può fare per evitare l’eccessiva concentrazione della ricchezza?

«Con finta indignazione continuiamo a denunciare diseguaglianze sociali inaccettabili, ma gli attori politici, spesso inconsapevoli interpreti del pensiero tecnocapitalista, non fanno altro che alimentarle. Le leggi fiscali non sono l’unico mezzo. Sarebbe già un grande risultato non favorire i ricchi nell’accumulazione, non renderli sempre più forti nel mercato. Credo si debbano trattare i grandi operatori, dai fondi alle banche, dalle assicurazioni alle big tech, come gli altri. Con uguaglianza sostanziale».

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Maurizio Pizzuto